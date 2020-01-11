【最強報復】男友出軌戀閨密　台女移情男友爸變繼母　結局神展開

現實中的男歡女愛故事，隨時比電視劇的劇情更「灑狗血」。台灣一對情侶因男方出軌戀上女友的閨密而分手，未料男方的單親爸爸在安慰女方期間，兩人漸生情愫，其後更結為連理，前女友頓變成男方的繼母。該名花心台男後來也娶了前度的閨密為妻，但最終對方卻出軌偷食，離婚收場。

台灣命理師廖美然在電視節目《新聞挖挖哇》分享遇到的個案，指一名單親台爸在安慰兒子前女友時互生情愫，最後兩人結婚，兒子卻慘戴綠帽，婚姻觸礁。（「新聞挖挖哇」YouTube影片截圖）

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台灣命理師廖美然月前在電視節目《新聞挖挖哇》分享這感情個案，指一名台爸的妻子早年病逝，他多年來獨力撫養兒子。見兒子已有穩定對象，遂求教廖美然其兒子何時結婚，又透露對兒子女友的印象非常好，覺得她接受良好傳統家庭教育，將來會是賢妻良母。

然而，台父此後久久未見兒子再帶女友回家，其後剛好在街外遇到女方，故追問起她與兒子的戀情，未料竟得知自己被拿作擋箭牌，兒子向女方稱父親堅決反對他倆交往，繼而提出分手。

台女後來發現閨密與男友出軌，情傷期間獲得前度的爸爸細心安慰，兩人其後發展戀情而成夫婦。（示意圖／資料圖片）

原來分手真相是兒子與女方的閨密相戀，甚至出軌發生性關係；台父知悉事件後，對兒子的行為深感抱歉，為安慰情傷的女方，經常相約她喝咖啡和互通電話，兩人漸漸發展成戀人關係，刻情有了神展開。這對「父女戀」愈愛愈深，台父又找廖美然詢問女方的夫妻宮，以及兩人命宮是否合得來，其後毅然拋開年齡包袱，與女方結成夫婦。

前女友竟變成自己繼母，男方亦無法阻止，而他亦與前度的閨密結婚，父子各有新生活。未料男方結婚後3年，竟發現自己被「戴綠帽」，太太出軌有婚外情，他似乎受到出軌的報應，結果默然離婚收場，而父親和繼母則一直幸福相愛。觀眾聽到這段曲折離奇的故事，紛紛大呼神奇，而網民則表示，如果這是九點擋的電視劇，一定會嫌老套造作，但現實中發生卻令人感到有點痛快。

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