自私母外出狂歡一周　3歲女食洗衣粉充飢　外婆上門始揭發遭餓死

俄羅斯一名母親獨留3歲女兒在家中，然後跟友人狂歡作樂一周，女童餓到要食洗衣粉充飢，最終慘被活活餓死，女童的外婆早前上門欲為為她慶祝生日始揭發事件。

「若然能欺騙所有人，那麼她展現出專業演技，同時證明我對女兒十分陌生」，痛失外孫女的普萊基娜（Irina Plenkina）直斥21歲女兒瑪麗亞（Maria Plenkina）的不負責任行為。法庭資料顯示，瑪麗亞去年2月13日獨留3歲女兒克里斯蒂娜（Kristina）在基洛夫（Kirov）的寓所，跟友人出外狂歡作樂了一個星期，瑪麗亞出門前更關上了水掣，僅為女兒準備少量食物，結果女童因沒人照顧而慘被活活餓死。

普萊基娜當日上門原本打算為外孫女慶祝3歲生日，詎料在屋內發現其赤裸屍體，始揭發這宗悲劇。

當局將案件列作「極度謀殺案」處理，並循刑事方向調查。據稱女童被獨留家中一周期間只進食了極少量的乳酪、雞肉和香腸，更一度餓到要以洗衣粉充飢，家中則一片凌亂，室內溫度很低。

被捕時沒有哭且毫無悔意

事發時瑪麗亞剛與男友分手不久，但與友人出外狂歡散心時，竟訛稱女兒已交由另一名朋友照顧，然後在夜店和咖啡店流連作樂了一周。有證人供稱，瑪麗亞當日離開住所前是故意鎖上大門，在被捕時她不但沒有哭，且毫無悔意，「她只是冷冷地說：『是的，我離開了寓所，我關上水掣，沒有為孩子留下糧水』。」

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對於瑪麗亞的行為，其母普萊基娜哭訴若然早知道女兒外出作樂，她必定會好好代為照顧外孫女，沒料到女兒竟說謊聲稱一切安好。普萊基娜表示，事前從未察覺女兒有任何施虐行為，可惜現在一切已太遲了。

精神科醫生的報告顯示，瑪麗亞由始至終都「頭腦清醒」，能充分意識到自己的行為。瑪麗亞已承認謀殺女兒，但強調並非蓄意，她將面臨被判囚8年至20年。