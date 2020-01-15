結婚一周出差　嫩妻偷玩3P　綠帽男越洋捉姦：婚禮鮮花都未枯萎

越南一名男子去年12月31日結婚後即前往日本公幹，期間與新婚妻電話談心，卻發現對方的反應異常，於是要求岳父及友人暗地裏代為跟蹤，豈料竟目睹女方與兩名年輕男子上賓館。「綠帽男」傷心不已，在Facebook上大吐苦水，甚至公開當日捉姦的片段，隨即惹起網民熱議。

當地傳媒報道，男事主Nguyen Tam雖然家境一般，但對妻子Nguyen Chuy可謂愛得無微不至，然而女方身邊一直不乏追求者，即使在二人拍拖期間，她仍有跟其他男子保持來往，令Nguyen Tam非常嫉妒，二人更不時因此發生爭執。

雖然拍拖時間不長，但雙方父母都不斷催婚，二人終於步入教堂。新婚不久，Nguyen Tam與妻子商討後，決定到日本找朋友幫忙在當地打工掙錢。

男事主Nguyen Tam與妻子Nguyen Chuy雖然拍拖的時間不長，但雙方父母都很滿意對方。（網上圖片）

直到上周一（6日）晚上，Nguyen Tam與妻子談電話時，卻發現對方的反應異常；翌日當妻子表示她在一家咖啡店喝咖啡時，他竟發現以前的一名情敵剛好發布動態消息，而定位顯示就在該間咖啡店附近的一所賓館，於是他暗中聯絡岳父及友人，結果發現妻子出軌。

從男事主友人拍下的片段所見，Nguyen Chuy和兩名年輕男子被「斷正」，而岳父則氣得當場掌摑女兒的臉龐，旁人不斷嘗試阻止，卻完全攔不住憤怒的岳父。

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事後Nguyen Tam在Facebook上載兩夫婦的結婚照，稱「我真的不知道她在想甚麼，可能是家裏不夠溫暖吧！婚禮的鮮花都還沒枯萎，但我們的家已經徹底毀掉」。妻子則回應說：「我希望你能原諒我，無論如何我只想告訴你，我非常愛你，但我無法多作解釋，對不起。」

許多網友都對男事主的遭遇表示同情，留言稱「現實永遠比小說更荒唐」、「我想知道當岳父親眼看到自己女兒出軌，內心有甚麼想法」、「沒什麼好痛苦的！離開她，你值得更好的」。