【高手在民間】的士司機壓腿上車頂拉筋　網民：男人心一字馬？

常言「高手在民間」，毫不起眼的人也可能身懷絕技。早前有的士群組流傳相片，可見一名的士司機於車門旁邊拉筋，然而其拉筋方法竟是將腿壓上車頂做出一字馬，高難度動作吸睛並令網民驚訝，直指司機「武功高強」，笑言「揸的士」或是他的副業，真正身份可能是「一代宗師」。

網上流傳相片，可見一名的士司機趁等客時間落車拉筋，期間做出劈腿一字馬的動作，令不少網民驚訝。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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早前有網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享該張「一字馬壓腿相」，可見有司機趁等客時間落車拉筋伸展，期間做出令人驚嘆的高難度動作。相片的士司機穿着普通恤衫牛仔褲，卻有驚人柔軟度，僅以右腳支撐及雙手輕扶，稍微彎腰便輕易便將左腳放到車頂壓腿，做出凌空一字馬的動作。

有網民分享同類相片，稱的士行業隱藏着不少「武林高手」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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不少網民看過相片都紛紛稱讚該名的士司機「武功高強」，笑言「各行各業都加入的士行業」、「金剛腿都要揸的士」、「揸的士只係興趣，真正身份係斷水流大師兄」。有人則錯重點，指司機的牛仔褲質地非常好，「佢條褲幾好彈力，仲未爆呔，邊到買㗎？」、「高在嗰條係牛仔褲」、「男人心一字馬」。

另有同行認真回應，指拉筋對久坐工作的職業司機來說非常重要，「揸車坐到血液循環唔好，拉筋的確好重要」，「搵食車唔拉下筋，落車行唔到，唔係講笑！」、「工作不忘運動！仲拉一字馬，好嘢！」。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

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