【微博熱話】Gucci泡麵上熱搜　包裝名貴網民話食唔起　真相係...

大品牌出的一些商品會令人摸不着頭腦，但一些生活化商品卻獲不少人青睞，例如GUCCI 開餐廳賣漢堡、Chanel推出的「黑魂籃球」，連周杰倫都急忙入手。不過，日前標籤「#GUCCI 泡麵」突然登上微博熱搜，引來內地網民熱議，甚至有人聲稱要去GUCCI專櫃入貨，但網民相信這只是一場惡搞。

微博最近熱傳一張「Gucci泡麵」照。（微博圖片）

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有網民發現有網購平台賣這個即食麵。（微博圖片）

日前，有微博網民發了一則帖文，稱「你永遠不知道奢侈品出了什麼匪夷所思的東西」，還上載了一張「Gucci泡麵」的照片，從相中所見是一包尋常的即食麵，包裝上有Gucci的LOGO貼紙，旁邊有一張卡片，裏面有一張類似保養卡的東西，連包裝內的即棄叉也有一張寫上「Gucci」的小卡，但麵上卻沒有明顯的調味包，推測盒內的保養卡或者是調味包。

「Gucci泡麵」一下子登上微博熱搜，不少人高呼「吃不起吃不起」、「貧窮限制了我的想像」，更有許多網民問哪裏可以買到，甚至去了內地專櫃問卻不得要領。不少人相信圖中泡麵只是網民惡搞，其實是將Gucci產品的卡紙等放入泡麵內，之後有人在網購平台發現這款產品，售價只是幾元人民幣，「你們想多了，大家都吃得起」，相信這只是惡作劇。

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帖文中還有不少人上載其他名牌的疑似惡搞圖，顯示一些知名品牌和食物的結合，例如「LV香蕉」，更有人發帖稱「大家一起開個腦洞，用奢侈品牌子加一樣食物，看看會有組合出哪些有意思的東西」，引出不少惡搞，但當然若果有品牌真的付諸實行，相信還是有人會買。

（微博）