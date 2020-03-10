整型檯上的人生｜女孩除胎記留疤求再動刀被拒　整容醫生解釋是…

編按：部分有胎記的人會選擇後天做手術移除，但效果不一定會是完美。曾有女孩做手術移除背部胎記之後留下一條細小而且不起眼的疤痕，但仍然不滿意於是四出求醫，但被一一拒絕再次動刀，皆因已經沒有改善空間。其中一名整容醫生語重心長地指出，想要整容其實先要心態健康。

隨社會逐步開放、科技進步，整容手術已經成為社會大眾普遍接納的事。（電視劇《白色強人》劇照）

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羅莎莉（Rosalie）背上有一道傷疤，她一直無法釋懷，於是來求診。

她長得算漂亮，年約三十歲，穿著普通，頭髮有點暗褐色……她不樂於向外人展現她的價值，對自我也不欣賞。

她原先背上有一個胎記，她說那個胎記還不如現在這道傷疤那麼困擾她。她找了一位整型醫師幫忙去除胎記，沒想到留下略長的傷疤；她又做了一次整型想彌補，沒想到結果更糟糕──傷疤比先前那道更長。

她想要清除傷疤。

我幫她檢查一下，發覺傷疤雖然肉眼可見但很細，其實沒什麼人會注意到。

我自己的左右手肘也有傷疤，是練體操時意外留下的，我沒把它放在心上，也從來沒人問過我原由。

整容手術失敗，難免會令病患陷於情緒困擾。（電影《整容日記》劇照）

我向羅莎莉解釋自己什麼也幫不了，鑑於她已經看了好幾位整型外科醫師，我又補充：「任何外科醫師都沒辦法再補救。」事實就是這樣。她背上有傷疤，而這道傷疤會變淡（特別是她不再動手術的話），但永遠不會完全消失或縮短。

她非常不能接受這種結果，氣到眼淚就要奪眶而出。她跟我解釋，當初沒有人事先告訴她會有這麼大的傷疤，如果早點知道的話，她寧願保留胎記。她認為自己是因為未被充分告知以致蒙受損害，於是要求補救。

我能理解這種心情，但我一樣無能為力。

我再次向她說明。

她面露遺憾的看著我，有點不肯善罷干休的意思。

起初我在考慮不要收她的看診費好了，算是對於沒辦法幫到她表示歉意，可羅莎莉氣炸了，一直不肯離開我的辦公室，非要我找到解決辦法，讓我遲遲無法結束這次看診……45分鐘後，我終於把她請出去，並要求她支付看診費。

幾個小時後，我收到一封電子郵件。

「醫師您好。傷疤是一輩子都會那麼長嗎？我覺得它太長了，居然足足有12公分！12公分耶！這真的一輩子都看得見嗎？真的沒有辦法？謝謝您的回覆。」

我回覆她：「是的，傷疤一輩子都在，但不會永遠都被看到，因為疤痕在您的背上，而您大部分時間都會穿著衣服。」

「那當然，不過我們不能縮短它的長度嗎？為什麼啊？真的確定？」

「是的。」

等到門診結束，我才知道她發了好幾封電子郵件給我的祕書，並且試圖打電話找我們，同時也騷擾了其他幾位整型醫師。

有女子做手術移除背部胎記後，不滿留下一條細小而且不起眼的疤痕。（電影《整容日記》劇照）

三天後，我收到了一張傷疤的相片，附記一段令人心碎的話，是她用強調性的粗體字寫的：「傷疤一輩子都這麼長嗎？」

顯然這名女子活在惡夢中，反應非常激烈。我擔心她會因此傷害自己或整型外科醫師。

我耐著性子回覆她：「是的。您已經看了好幾位醫師，他們都告訴過您傷疤長度不會變短，但會逐漸變淡，這我也跟您說明好幾次了。您不必如此緊張，畢竟很多人都有傷疤……您現在需要求助的對象是心理醫師，而非整型外科醫師，您最重要的是接受和這個傷疤共同生活。放心，它不會剝奪您的美麗。」

我一邊發送這些自己認為重要的話，一邊擔心她會不會自殺……羅莎莉現在處於妄想狀態，但我不是心理醫師，無法從心理部分為她治療。我不知道她是否或如何定期向心理分析師諮商，我也很難確認。

我每天目睹很多不公平和人生意外：乳癌、乳房切除、擋風玻璃的碎片覆蓋傷痕累累的臉、被火燒傷、騎自行車摔倒……有些人只因為一次愚蠢的意外，就得一直坐在輪椅上。仔細想想，因為遺傳而強加在我們身上那些難以忍受的缺陷，和歲月流逝對我們的體型外貌所帶來的損害，兩者並沒有太大差別。

整容醫生的工作職責只是修復或轉換病人的身體狀況，卻未必能保證術後不會留有傷疤。（電影《整容日記》劇照）

整型醫師的工作職責是修復。我們的手術刀不像魔術棒，它不會抹去任何疤痕，頂多轉換、改善，以此協助病患和生活妥協。

只有那些接受妥協、接受損失一部分、接受放棄一部分的人，才可能有所謂的手術成功……無奈的是，缺陷可以修復的病患，並非每個都願意妥協或捨棄一部分。我們永遠無法回到過去，去做沒發生過的事，或是否認發生過的事。我們能求得的最好狀況，就是和現實和平共處。

諮詢時必然會出現雙方都無能為力的情況，一方當然是患者，而另一方是外科醫師。自以為無所不能的外科醫師對病人並無助益。

矛盾的是，你必須接受變老的事實，才會請人幫你做拉提手術；必須接受變成殘障的事實，才會使用義肢。

身為整型醫師，須避免替狂躁易怒，或是幻想擁有「理想典型」的人動手術。仰賴整型以徹底抹去創傷者、夢想成為「世界上最美麗女人」的少女、拒絕接受變老這個事實的人，還有厭惡自己身體的人……這些都是我們該避免進行整型手術的對象。

我們當然要盡力為病患做整型手術，但前提是病患得心態健康。

（以上是《整型檯上的人生》的內容節錄）

書名：《整型檯上的人生》，作者：Isabelle Sarfati （大是文化提供）

作者： Isabelle Sarfati

在巴黎已執業三十餘年，是使用乳房手術填充技術的先驅之一，目前擔任巴黎乳房研究所的整型及重建外科醫師，專攻乳房外科和面部美容醫學。

她是巴黎醫院的前主任，也是歐洲外科學院的老師，曾在巴黎最好的醫院和美國加利福尼亞州的史丹佛大學接受培訓，也在巴黎大學修習過普通外科、美容重建整型手術。她對乳房重建手術很感興趣，並將時間投入到抗癌研究中，另與醫師奎斯納．克拉夫（Krishna Clough）合作，於 2004 年開設巴黎乳房研究所。《整型檯上的人生》是她的第一本書。

譯者： 黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育3個寶貝兒女和從事法文翻譯。

出版社：大是文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。