水都威尼斯無水　運河乾涸見底貢多拉爬不了　旅遊業叫苦

意大利水都威尼斯近日水位大幅下降，導致運河幾乎乾涸見底，嚴重影響交通，每年均吸引大批遊客乘坐的貢多拉船（Gondola）亦被逼停駛，重創當地旅遊業；氣象專家預測，威尼斯水位短期內都不會回升，「無水」情況將持續一段時間。

受到退潮影響，威尼斯水位大幅下降，甚至一度比海平面還要低45厘米，大部分運河乾涸見底，剩得一片泥濘，大批船隻擱淺在岸邊無法接載遊客。威尼斯以往也試過乾涸，在2018年2月因為出現超級藍色血月，除了帶來寒冷天氣，還影響潮汐，導致水都極度乾涸。

當局表示，乾涸最嚴重的地區是聖保羅（San Polo）和聖十字（Santa Croce）的河道，交通幾乎癱瘓，嚴重影響當地居民出入，同時重創旅遊業。

+ 3 + 2

然而，威尼斯去年11月時才經歷過嚴重水浸，水位一度高達187厘米，全市約八成半地方水浸，許多知名地標如聖馬可廣場（St. Mark's Square）等被逼關閉，而建於公元九世紀的聖馬可大教堂（St. Mark's Basilica）不少玻璃窗碎裂，地下室被完全被浸，部分磚石浸壞。市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）曾指出，水浸與氣候變化有關，並估計損失高達10億歐元（約86億港元）。

威尼斯位在北意大利潟湖群島中，是文藝復興期間的思想搖籃，充滿濃厚的人文歷史底蘊，自十七世紀開始成為全球觀光勝地；由於地形的關係，威尼斯經常發生水災，加上近年遊客過多，居民人數現只餘約5萬人。

+ 4 + 3 + 2