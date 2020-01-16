深圳男女駕駛時疊住坐　安全帶兩份用　網民轟「你死你事咪累人」

馬路如虎口，正經駕駛都可能出事，更別提揸車時玩疊羅漢！內地微博瘋傳片段，可見在車來車往的公路中，有人發現駕駛者與身旁女生非常親熱，幾乎擠在一個座位上，猶如疊羅漢，據公路拍得的畫面，更見驚人一幕，兩人不單共坐，更同繫一條安全帶，險象橫生。

內地有瘋狂男女，駕駛時竟同坐一位，十分危險，最終被罰款。（片段截圖）

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據內地傳媒報道，本月初深圳一處公路出現令人震驚的一幕，一架正在濱河大道愛華南路東往西方向行駛的私家車內，坐在駕駛位的男司機身上竟出現另一個人影，旁邊駛過的司機以為有女子緊緊依偎在司機身旁，但真相令人更意外。

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公路閉路電視從正面拍下的片段可見，原來該對男女並非靠得太近，而是根本疊在一起，肩負自己車子和公路安全的男司機，手握軚盤卻化身人肉坐墊讓女子坐到其身上，兩人更是共用一條安全帶，女子又手拿電視玩自拍，情況危險又騎呢。

片段傳開引來網民同聲責罵，不少人都怒轟該對男女不應「拿生命來曬恩愛」、「你死你事不要連累別人」，更認為司機應該被釘牌。當地交通警亦留意到有關片段，不過聯絡涉事女子不遂，交通警指事件涉及不安全駕駛，初步作出300元罰款的決定。