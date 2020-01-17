租屋閣樓藏珍貴藥材　台男發現30年「佳釀」同鹿角　網民：發大財

租屋除了會發現上手租戶的垃圾，原來還會留下珍寶！台灣新竹一名男網民租了一間上手從事殺蛇行業的單位，因為房東全權交給他整理房間，他不斷找出奇珍異寶。日前，該網民在facebook群組分享，自己先在屋內發現一罐陳年蛇酒，最近又再發現鹿角、鹿腳，及一罐嚇人蛇頭酒，有熟路網民稱如果這瓶酒放了30年會相當值錢，但有人笑言看到樣子根本不敢喝。

台男從租處的閣樓發現一瓶相信放了30年的蛇頭酒。（fb群組「新竹大小事」圖片）

拉近一看可以見到一個個蛇頭。（fb群組「新竹大小事」圖片）

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該名台男日前在fb群組「新竹大小事」分享，自己租了一家上世紀70年代「殺蛇」的店，房東全權將地方交給他整理，他打掃時發現二樓藏了一罐陳年蛇酒，多條蛇捲在一起，急問網民「能喝嗎？」，想進補一番。

有行家級網民一看，說出酒內由上而下可能是龜殼花、雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇等等，若果真的浸了30年就相當珍貴，台男馬上說遲點拿來和朋友一起喝。

未料昨天台男整理閣樓儲藏室時，又發現一罐放了30年的酒，不過是蛇頭酒，一看照片頗為嚇人，他同時發現了3對鹿角及鹿腳等中藥材，其中鹿角相當巨大。

台男較早前已經找到一罐蛇酒。（fb群組「新竹大小事」圖片）

蛇頭酒遠看還以為是花雕醉雞翼，細看才發現是一個個蛇頭，眼睛還是張開的，嚇得網民毛骨悚然，高呼不敢喝。不過，有不少網民稱這瓶酒相當值錢，「1瓶蛇酒，三十幾年，價值100000（約2.6萬港元）左右」，又教路拿給專賣蛇的地方，店家一般都會收，表示租到這裏簡直超賺。其後有網民稱照片中的鹿角很值錢，又笑言上個租客是不是開藥廠，樓主真的找出一張卡片，網民認出這店是20至30年前開在中正台夜市的。

不過，有網民提醒，之前有新聞提到，有歐洲人從地窖找出珍藏百年的酒，「後來被化驗證實是尿」，又稱喝這些「尋寶」得來的酒不知會不會影響身體，「診室門口喝比較安全」。更有留言打趣道，樓主最好不要再找下去，「你再繼續翻下去會不會有木乃伊啊」。

（綜合）