【武漢肺炎】新民黨陳家珮武漢回港　直擊深圳灣口岸未嚴防

官方公布武漢肺炎又添一宗死亡病例，現時日本已發現病例，本港懷疑個案亦趨增，引起市民關注。新民黨陳家珮昨日fb發帖，自爆原來剛由武漢回港，她報平安稱自我隔離一周沒事，但指經深圳灣口岸回港時，發現未如機場和西九站般嚴防，建議政府加強有關檢疫。網民認為如此時勢她仍到武漢太冒險，又指武漢肺炎潛伏期達兩星期，叫她為了公眾安全不要到處去。

武漢肺炎隨時殺埋身，香港市民大表關注，紛紛加強自我保護，雖機場和西九高鐵站已加強檢疫，惟出入境口岸被指未有加強。（資料圖片）

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武漢肺炎來勢洶洶，不少港人聞武漢色變，陳家珮昨日fb發帖，透露上周曾到武漢，有關行程早已計劃好，幸其酒店位置距離濕街市很遠，她「戰戰兢兢、萬事小心地完成旅程」。

她指行程最後一站在深圳用膳後經深圳灣口岸回港，她指以為政府極速修例讓懷疑個案強制隔離後，會加強各口岸防範，惟她看到的情況並不相符，深圳灣口岸未如機場和西九站般加強衛生檢疫，「深圳灣口岸只見一般措施，與平常日子無異，我亦輕輕鬆鬆便過了關。」

陳家珮指內地高鐵網絡四通八達，人民穿插不同城市是家常事，故針對武漢抵港的高鐵和航班以外，出入境口岸的檢疫也應重視，而她在深圳灣口岸亦未見相關防疫資訊，希望當局可以加強。

她在標籤中交代回港後已自我隔離一星期，暫時一切安好沒有中招。《香港01》正向衛生署了解，現正等候回覆。

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帖文引來網民關注，不少人都覺得現時風頭火勢陳家珮仍到武漢太勇敢或太冒險，又囑她如感不適即求醫，有心水清網民特別提醒她其實武漢肺炎潛伏期約兩星期，她自我隔離一星期不能百分百保證沒事。另有網民看到她帖文中在武漢站的自拍照，引不住笑她「你真係好鍾意自拍喎！」。