【台灣大選】拍片全裸玩雞扒被轟浪費食物　台網紅：食到一滴不剩

台灣總統大選結束後，被拿來作賭注的炸雞扒忽然爆紅，當地有性感網紅趁勢拍「發放雞排片」，全裸拿雞扒在全身掃來掃去，引起網民哄動，惟亦即時被批評玩食物，她馬上反擊「哪隻眼看到我浪費？」，直指已把雞排骨頭連渣吃到一滴不剩。

台灣網紅T妹在fb擁有近40萬粉絲，她不時發放超性感照，令人譁然。（fb「Tiffany Chen T妹 粉絲團」）

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台灣大選花落誰家，不少人拿雞扒來賭，事後找數走數的事引來網民討論，在fb粉絲團擁近40萬粉絲的網紅「T妹」亦趁勢拍雞排片段，網民一睇嚇一跳，一向走性感路線的她，全裸上陣手拿雞排在身體上遊走，一度僅以雞排遮掩重點位置，令人忍不住替她緊張。

T妹同時上載有關性感照發帖，聲稱「只要你敢把我身上的雞排嗑光，都是你的！」超大尺度有讚有彈，雖引來不少人留言願做試食者，但亦同時有人認為她太誇張，並批評她不應拿食物來玩。

對於網民的批評，T妹其後出帖反駁「哪隻眼看到我浪費？」直指拍片時手中的雞排，早已被她骨頭連渣吃到一滴不剩，囂爆稱「我自己絕對敢吃我身上的東西，何來浪費？！還吸到回味無窮」。