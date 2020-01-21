【2020鼠年】過年開運有辦法　易經專家教洗神枱、接財神、續旺氣

編按：臨近歲晚，不少家庭都有「洗邋遢」送舊迎新的習慣，過年前後許多習俗都有傳統智慧，原來好好送舊迎新，未來一年將行大運。

年尾在家大掃除時，不要忘記「清魨」（打掃神台）。（淘寶網圖片）

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步驟１ 清魨（打掃神台）

清魨是非常重要的工作，請務必執行。陶文這些年在執行風水業務之際，經常見到許多家庭連續好幾年都沒有清魨。這是很可怕的現象，沒有清魨等於沒有清除晦氣，最常見到的現象就是家中成員出現免疫系統相關的莫名疾病。

步驟２ 接財神

除夕晚上零點整，是一年、一月、一日的開始，也就是專家高人所說的「三元及第」大吉時，三元就是「歲之元、月之元、日之元」，好的開始就是成功的全部，一定要相信。

此刻最需要執行的事務就是「倒數計時」和「準時接財神」，如果可以燃鞭炮，就準備環保鞭炮，零點準時點燃，雙手合十默禱新年新希望，心想事成是幸運之神在這個時候的大放送。

然後默禱將財神爺引到家中，將事先準備好的硬幣放在屋宅財庫位的聚寶盆裡，代表一整年都會財運興盛。

步驟３ 續旺氣（照虛耗）

除夕晚上，將家中和辦公室所有的照明點亮，為的是接續旺氣，也讓從來就燈火不過夜的儲藏室都燈火通明，這是一種迎接光明的象徵。還有就是讓除夕夜的接財神任務可以更圓滿、財富更活絡，因為財神是不入穢門的。明亮之宅、幸福好宅，是財神爺和幸運之神的最愛。

而此種燈火通明現象，最好繼續維持到大年初六日早上才關閉。

將家中及辦公室的照明燈在除夕時開啟，就可以「接續旺氣」。（資料圖片）

步驟４ 元旦走春，迎喜神，興盛一整年

好的開始，是成功的全部。而此種「一整年的好」讓大年初一第一次出門變得十分重要，這就是所謂的「出行」與「走春」。台灣諺語：「走春，走春，愈走愈春。」於是，這裡的「春」又多了「儲存」、「圓滿」和「豐盈」的意涵。

「焚香關門」：未時（下午1點15分）和亥時（晚上9點15分）是將好運收入家宅的大吉時。

「出行」：大年初一的第一趟出門，亦稱為「走春」、「走喜神方」或「行大運」。逢人道恭喜，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。此法十分應驗，想好運旺旺來就一定要執行。

大年初一出門有吉時及吉利方向可讓大家依據參考。（01製圖）

（以上是《2020鼠年開財運賺大錢》的內容節錄）

書名：《2020鼠年開財運賺大錢》，作者： 陶文。（時報出版提供）

作者：陶文

身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

出版社：時報出版

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