英國村莊有神秘人隨街擺低錢　6年至少26萬　金主現身原因超感動

英國德罕市（Durham）一個小村莊，多年來都發現有大量不明來歷的鈔票放在路邊，6年來已拾獲超過2.6萬英鎊（約26萬港元），當地居民都感到相當奇怪，直至近日這宗耐人尋味的「懸案」終於被破解了！

早前有一男一女聯絡警方，並坦承自己就是在路邊放錢的人，但希望可以替他們的身份保密。（Durham Police圖片）

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英國德罕市一個小村莊「Blackhall Colliery」自2014年來，居民們不時都在街道、公園、教堂等地方，拾獲100張20元英鎊（約202港元），至今少被發現12次，共2.6萬英鎊，而放置的地點通常都在行人路上當眼處。令人欣慰的是，大部分居民拾獲現金時，都會主動交給當地警察，警方試圖追查「金主」身份，但沒有任何結果。

直至去年底，警方為「懸案」解開謎團。早前有一男一女聯絡警方，並坦承自己就是在路邊放錢的人，但希望可以替他們的身份保密。其中一名捐助人透露，他們曾意外地收到捐助，因而希望回饋社區，「想回報自己收到的好意」。

警方指，兩位善心人會把鈔票放在有需要人士可能找到的地方，確保錢被取走後才離開。警方確定金錢來源不涉及犯罪後，把現金退還給拾獲者。

（BBC）

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