披頭四1964年日曆瘋傳　日子與2020相同　相隔56年竟可再用？

踏入2020年已兩個多星期，不少人都已更換家中或辦公室的日曆。近日網民瘋傳1964年的英國傳奇樂隊The Beatles（披頭四）的造型年曆，稱當年的日子及星期排列與今年完全一樣，故日曆能夠「重用」。日曆的相片勾起不少人對披頭四的回憶，有人感嘆現時已再見不到如此偉大及具影響力的樂隊，「人生就是一個循環」；亦有人好奇心爆發，很想知道日曆會「重疊」的原因。

多個網上群組瘋傳1964年的The Beatles造型年曆，網民指1964的日期及星期與2020一樣，故日曆能重用。（fb群組「香港60年前」圖片）

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多個網上群組均瘋傳一張The Beatles的1964年造型年曆圖片，可見年曆中每個月都有「披頭四」成員的獨照或合照。當中John Lennon、Paul McCartney、George Harrison及Ringo Starr穿起西裝露出親切笑容，又拿着樂器及騎着馬合照，充滿英式風情，相信年曆是當年不少粉絲的必備物件。

眼利網民除了欣賞披頭四「官仔骨骨」的造型，更發現當年的日子及星期與2020年竟完全一樣，代表只要改掉年份，整個日曆便可「重用」，不少網民紛紛轉發分享給身邊的親朋好友，連前藝人兼執業律師「Madam Yung」翁靜晶也有開心share。

不少網民看到披頭四的相片都慨嘆一代搖滾天團不敵時代洪流，56年過去已再難見到如此偉大及具影響力的樂隊，「Beatles再也找不到了」、「人生就是一個循環」、「我的青春啊」。

有醒目網民就以簡單數學拆解日曆可「重用」的原理。（fb群組「香港60年前」圖片）

有人則對日曆可「重用」感到驚奇，有醒目網民就以簡單數學拆解當中原理。其實所有日曆均是每28年循環一次，只要套用最小公倍數的概念便會「一理通，百理明」，由於一周有7天，而每4年便是閏年，只要找出7和4的最少公倍數，便會發現每28年便有完全一樣的日曆，因此1964年的The Beatles年曆不只2020可重用，早於1992年已是首次可重用的年份，下一次則是2048年。