阿仔同學媽媽竟是凍齡女神李英愛　台籍韓國新抱：歲月對她超好！

韓國女星李英愛2003年憑劇集《大長今》走紅，但自從2009年結婚後便專注照顧家庭，尤其是兩名龍鳳胎子女。有出嫁到韓國的台灣網紅日前在兒子的學校音樂劇綵排時意外撞見李英愛，才發現女神竟是兒子同學的媽媽，驚歎對方真人「仙氣超重」，人靚皮膚好，絲毫未見歲月在她臉上留下痕迹。

有嫁到韓國的台灣女子最近出席兒子的學校音樂劇，竟發現同場的還有女演員李英愛。（fb「韓國媳婦凱莉之料理女王」圖片）

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今個月31日就踏入49歲的李英愛於2009年與韓裔美國企業家鄭浩英結婚，現時已是一對8歲龍鳳胎孩子的媽媽。擁有超過30萬個讚好的facebook專頁「韓國媳婦凱莉之料理女王」周日（19日）上傳照片，凱莉透露兒子在首爾就讀的學校有音樂劇表演，當綵排至中場休息時，現場突然傳來一陣騷動，「原來……跟（兒子）小豹一起表演音樂劇裏的同學媽媽，竟然是李…英…愛（大長今）」，令她大嚇一跳。

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有幸親眼目睹「凍齡女神」本人，凱莉形容李英愛皮膚好之餘，臉蛋更只有她手掌般大，「仙氣超重」，同為女性的她也忍不住感嘆：「歲月對她超好！難怪她是韓國保養品的寵兒。」

雖然已達「國民演員」的級數，李英愛毫無大明星架子，親切地與在場其他家長微笑合照。凱莉續指，李英愛的女兒遺傳了媽媽的優良基因，外貌出眾，估計或朝音樂劇方向發展，又稱李的龍鳳胎的兒子當日也有到場獻花。

縱使很想親近女神，凱莉表示因她的兒子並非與李英愛女兒同組，加上深怕打擾對方，所以最後還是沒有上前請求拍照。不少網民看到相片紛紛留言大讚李英愛超有氣質，又笑稱凱莉的經歷太難得，「太猛了，我同學的媽媽是李英愛！」

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