殘疾婆婆搭巴士失禁被司機趕落車　好心女學護追落車買新褲助清理

今時今日的世代矛盾愈來愈嚴重，顯得同理心更加重要及可貴。馬來西亞一名年輕女子早前乘搭巴士時，看到一名殘疾婆婆失禁，因弄污了車廂及發出異味而被司機要趕落車。她見婆婆無助的樣子，即時跟着下車，帶婆婆到洗手間，又購買新褲子讓婆婆清理，並發文分享過程，期望當地的公共交通營運商能體貼長者需要以及善待他們。

該名護士學生陪同婆婆下車，替她買褲子清理及送婆婆回家。（Lucia fb圖片）

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馬來西亞護士學生Lucia早前於facebook發文，稱本月9日下午乘搭巴士回家，一上車便聞到異味並看到地上有疑似排泄物，後來發現是一名婆婆在車上失禁。巴士司機發現後，以不想影響到其他乘客為由，要求婆婆落車。雖然婆婆試圖解釋，但最終仍被趕下車。

Lucia見到婆婆不知所措的樣子，猶豫了一會便決定跟着下車，主動向對方提出協助。她說，婆婆左腳裝有義肢，視力較差亦有腎病，從傾談中得知婆婆剛到醫院檢查，不過回家途中於巴士不慎失禁，因無依無靠故未能聯絡親友協助。

巴士公司RapidKL事後亦表示會調查事件，並會向相關司機作出適當的紀律處分及補救措施。（RapidKL網頁圖片）

Lucia帶婆婆到附近車站一個殘疾人士洗手間，可是到達後才發現洗手間的門鎖壞了，洗手盆水喉亦無法使用，只有一條水喉可供清洗。她遂叫婆婆到洗手間稍作清理，同時到附近商場為對方購買褲子及毛巾。

當她返回洗手間時，清潔人員即表示不滿，指婆婆將洗手間弄得又濕又臭，要求婆婆離開。Lucia遂向清潔人員承諾，待婆婆清理後會幫她清潔洗手間。當婆婆換好褲後，她便兌現承諾，與清潔人員一起洗廁所。

完成後Lucia「為人為到底」，陪婆婆再乘巴士回家，看着她安全下車才離開。她事後有感而發，指作為一名公共交通工具的乘客及護士學生，得知巴士是不少長者來往醫院的的接駁工具，雖然等車時日曬雨淋，亦上下車後亦可能要走一大段路，但這是他們最便宜的選擇。

她希望公共交通營運商能體諒長者的需要，改善設施讓他們能舒適地乘車；又鼓勵一眾司機、清潔人員及其他公共交通的使用者能對而對困難的長者保持敏感及體貼。

帖文短短兩星期便獲逾1.6萬個讚好及5600多次分享，不少網民稱讚Lucia的暖心舉動。當地的巴士公司RapidKL事後亦於fb專頁發文，表示會調查事件，並會向相關司機作出適當的紀律處分及補救措施，強調公司會致力為每位乘客提供愉快而安全的旅程。

（facebook）