台男請食雞排做找數真漢子　424字回應藏暖心舉動　網民讚有guts

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2020台灣大選前夕各界都在發「雞排祭品文」，選後網友都在關注何時兌現。一名何姓男子曾揚言如果蔡英文得票達800萬，便請全台人民「每人一份雞排」，沒想到自己一語成讖，後來遭網友起底後神隱，如今何男決定出來面對，決定21日在台北發送600份雞排。

何男曾在社交平台留言「如果蔡英文拿到800萬票請全台每人一份雞排」，沒想到一語成讖。（聯合報授權使用、翻攝自Facebook）

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不少名人曾以雞排作為大選結果的賭注，一名何姓男子曾在社交平台留言「如果蔡英文拿到800萬票…我請全台灣人民每人一份雞排」，他更霸氣叫其他網友「幫我截圖」。沒想到選舉結果出爐，蔡英文以超過817萬票連任總統，網友紛紛要求何男兌現，並替他估算成本至少達新台幣14億。然而何男一直「神隱」，有網友稱要發起行動找到他，逼得何男的妻子與父親相繼在網上發文，勸告網友停止騷擾。

事件發酵後，何男的父親於fb發文護航，惟不久後刪文。（fb截圖）

如今，何男決定出來面對，他於19日在社交平台發表聲明…

424字回應藏暖心舉動！點圖看何男聲明▼▼▼

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唔止找數請食雞排！網民個個都大讚▼▼▼

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相關圖輯：網民豪言蔡英文拿800萬票請全台吃雞排　雞排妹鄭家純咁回應▼▼▼

台灣女星雞排妹（鄭家純）貼出與蔡英文的合照祝賀，又抽水回應網民揚言「全民食雞排」一事。（雞排妹fb圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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