武漢肺炎1傳14？傳患病台商隱瞞病情返台　網民：想害死全台灣人

武漢肺炎疫情肆虐亞洲多地，稍早才宣布大陸境內確診的共有217例，上海又馬上爆出首例。有鑑於此，台灣疾管署20日也成立3級中央流行疫情指揮中心，並強調只要從中國返台有出現肺炎就需通報隔離。不過，一名網友透露，他有一位台商朋友疑似感染肺炎，但卻透過家人用盡各種方法返回台灣，因此上網求助：「要怎麼匿名檢舉剛從武漢回台的友人一整家人？」

有台灣網民拍到新竹馬偕醫院貼出「入院必戴口罩」的公告。（Facebook@爆料公社）

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原PO在PTT上八卦板發文，指出他有一位朋友在武漢、廣州、佛山等地有幾間不小規模的工廠，預估資產至少九億多台幣，但就在剛爆發肺炎時，他的朋友就在Facebook上坦承已經有些許症狀，不知道能不能入境台灣。

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對此，疾管署副署長莊人祥指出，有呼吸道症狀、14天內曾到訪武漢的民眾，應主動告知空服員及機場檢疫人員，若出現發燒症狀未通報者，仍會在入境時被偵測到，並被要求登錄；現在又增加新的條例，「只要從中國回來14天出現肺炎就要通報。」

目前，截至20日晚間6點，大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的有217例。但就在內容發布不到一小時後，大陸國家衛健委馬上又確認「上海市首例」輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，即大陸境內確診病例增加至218例。然而，疫情的擴散也引發大陸高層的關注，習近平與李克強20日也都作出重要指示與批示。

中國工程院院士、呼吸道疾病專家鍾南山20日也指出，廣東之前有兩個病例都沒去過武漢，但家人去過武漢回來後就感染了「新型冠狀病毒肺炎」，那就意味著「有人傳人現象」。他同時呼籲民眾沒事不要去武漢，若突然有發燒的症狀，也要盡早就醫治療。

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鍾南山還說，新型冠狀病毒跟SARS病毒相比，儘管有很多的同源性，但是是平行的，完全不同的病毒，只是某些方面有近似的地方。新型冠狀病毒的感染正在爬坡，「但是相比SARS傳染性沒那麼強」。至於病毒的來源，鍾南山表示，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很可能是來自野生動物，例如竹鼠、獾之類。

另外，鍾南山下午接受媒體採訪時也說，疫情有三個特點，第一是95%都跟武漢有關係；第二是目前有兩個地區有人傳人的案例，分別在廣東和武漢；第三則是證實了有醫務人員被感染的情況，就是他們圍繞著新型冠狀病毒的病患，導致14個醫務人員被感染。

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