荃灣驚現開光開運椅　稱「黃大仙開光釋迦牟尼加持」　$10坐1分鐘

臨近農曆新年，不少人都會留意運程預測或開運方法，祈求鼠年行大運。有網民早前就於荃灣一個商場見到一張收費的「開運椅」，聲稱經過開光及加持，「坐下有助提升運氣」，不過就要付出每分鐘10元的代價。不少網民看過相片都「得啖笑」，紛紛搞鬼留言，猜測物主放出開運椅的原因。

有網民稱於荃灣一商場離奇發現一張開運椅，聲稱經過開光及加持，「坐下有助提升運氣」。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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早前有網民於facebook群組分享相片，稱於荃灣一商場離奇發現一張開運椅，椅背的位置更貼有紙張寫着「黃大仙開光、釋迦牟尼加持」，聲稱「坐下有助提升運氣」，似乎非常厲害。不過要獲得好運也要付出代價，椅上明碼實價標明每分鐘收費10元，令樓主不禁稱：「試吓無妨？」

不少網民看過相片都爆笑，稱開運椅被「道教開完光再俾佛教加持」，法力一定「有返咁上下」、「試過會唔會返唔到轉頭？」、「坐爛咗點計數」、「坐就$10，咁企瞓踎呢？」。

另有網民認真討論，猜測物主放出開運椅的真正原因，「我覺得佢純粹唔想啲人亂咁坐」、「敬請勿坐面斥不雅嘅意思」、「印張咁嘅紙就可以創業？」。