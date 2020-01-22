澳洲華裔網紅扮骨折搭飛機　成功免費升級商務艙　遭網民鬧爆

網絡上不時都流傳乘搭飛機時，免費從經濟艙升級商務艙的策略，但涉欺詐的做法還是會引起爭議。以大玩惡作劇聞名、澳洲華裔網紅 Jamie Zhu近日又有新搞作，他早前從悉尼乘搭國泰航空時竟假裝右腳骨折，機艙服務員不虞有詐，遂安排免費升級至商務艙，他之後又吃又喝表現興奮，影片引起網民鬧爆。

Jamie Zhu在YouTube及IG頻道上載影片，分享如何從經濟艙免費升級至商務艙。（YouTube影片截圖）

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Instagram擁有逾100萬追蹤者的Jamie Zhu來頭不小上，他是中國著名導演朱翊之子，不時在網上分享其惡搞影片。上周三（15日）在YouTube及IG頻道上載影片，分享如何從經濟艙免費升級至商務艙，影片一開始他就表示準備從悉尼乘搭漫長的航班，並指想到了一個可以免費坐上商務艙的辦法。他首先在機場的藥局購買「骨折固定鞋」，並即場穿在右腳上，其後前去登機，並依照機票位置到經濟艙入坐，但他那穿着固定鞋的右腳塞不進座位。

Jamie Zhu請鄰座乘客幫忙，但仍無法把右腳塞進空隙，遂向空姐提出是否能換一個位置，空姐得知事件後亦馬上幫他確認商務艙空位。隨後畫面一轉，Jamie Zhu已身在商務艙，還立即換上普通波鞋，並開始享用商務艙的餐點及設施，他最後亦炫耀自己很舒服地睡了8小時。

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影片在IG上載至今已逾26萬次觀看，有網民留言稱「太新奇了」，亦有人說要沒有罪疚感的人才做得到。有網民則猛烈批評：「你不會覺得丟臉或愧疚嗎？」但亦有不少人質疑影片造假，「或者他一早就訂好1個經濟艙及1個商務艙座位」。