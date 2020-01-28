【武漢肺炎】日本新春旅行變掃口罩之旅　網民：朋友話好過收手信

武漢肺炎持續擴散，人人自危外出必戴口罩自保，令口罩極其缺貨。有市民網上分享今年的新春日本旅行，結果變成掃口罩之旅，朋友獲知她外遊更大讚時機真好，囑她幫忙掃貨，亦被朋友打趣稱，現今時勢收口罩好過收手信。

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這名網民在討論區「親子王國」發帖，指年三十當天飛到日本東京旅行，狂收朋友WhatsApp，大讚她旅行的時間十分好，請她幫忙搶購現時在港難以購買的口罩，她指「之後就開始買口罩之旅……買完口罩就買消毒搓手液……呢個經驗一次就夠。」

她指不少朋友都向她稱「收口罩好過收手信」，又指自己並沒有狂掃貨，主要是買夠一家三口用，剛好可以放入行李箱，她指日本不少店舖都開始實施限購，但暫時仍有貨，她在表參道和銀座都買到，而她在涉谷亦剛好遇到兩個香港人掃晒所有盒裝口罩，但在她眼中，認為其實買洗手液更重要。

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有同樣新春赴日的港人，也看到香港人掃貨情況，她指「剛响日本返嚟，見到好多香港人大陸人都幾十袋幾十盒咁掃，有啲地方有限購佢哋就買完再買。同行有日本朋友聽到職員話佢哋。都見到日本人狂掃，因為好多地方都無貨，好恐怖！」

另有人稱「我剛從日本回來，在機場好多香港人成箱成箱咁，仲好似好自豪咁我真係做唔出！」

不少網民都指作為香港人到外地買口罩，最好也要守規矩一點，只購買自用的數量，盡量不要買到盡，以免當地居民買不到，「平日大家都鬧水貨客掃貨無品，咁大家都唔好咁樣做」。

其實今年新春外遊的市民，不論目的地最終都逃不過買口罩的行程，有到泰國網民指在曼谷已買不到，就算轉到華欣也走了很多間店舖才到兩盒；另有到韓國的港人，也指當地口罩已炒貴了。

（親子王國）