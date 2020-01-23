【武漢肺炎】傳上海機場活捉武漢人入箱防傳染　地點其實係褔州

武漢肺炎情況愈趨嚴重，內地多地感染數字持續上升下，人人自危。網上瘋傳一條在機場拍攝的片段，指在上海虹橋機場出現懷疑感染的武漢人，被當局以一流動巨箱運走，更令人心惶惶，惟當地網民一看即指出，拍攝地明顯非上海，認出其實是福州機場，一度有傳是機場早前的演練，但有內地傳媒則引述消息指，今日（23日）確有一名疑似肺炎患者被以隔離箱運上救護車。

網上瘋傳上海機場把發燒武漢人入箱送院，引起網民關注。 （網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有關片段聲稱箱中人為正發燒的武漢人，被裝在負壓隔離移動房中帶走了，被嘲笑「活捉武漢人」。15秒的片段，不單在內地，也在香港多個社交群組同步瘋傳，不少網民都大讚看來有點誇張，但該流動防感染箱很專業，對運送的醫護人員保障更佳。

惟有上海網民一看即指出可疑之處，直指片段拍得的T1航廈，與虹橋機場完全不像，亦難以證明是否近日拍攝。

其後有福州人現身解惑，認出該地點應為福州長樂機場，亦有網民一度澄清，指片段中實際為機場當局早前進行的120演練，呼籲大家不要亂傳。但有內地媒體則引述消息指，23日長樂機場確實發現一名疑似肺炎患者，機場工作人員用隔籬箱將其運上救護車。據悉該情侶在長樂機場轉機時，男士被檢測出37.4度，即及時通報處理。

（綜合）