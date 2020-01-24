危難中武漢人封城前爭相大逃亡，惟南方醫院17年前曾抗SARS的一班醫護英雄，卻在武漢肺炎持續擴散下聯署請戰，希望能再赴最危險前線抗疫，逾千人放棄休假隨時候命，他們稱當年做到了醫務人員零感染，作為有抗疫經驗而戰勝過非典的他們此時此刻責無旁貸，強調「若有戰、召必回、戰必勝」。

成都一班醫護向管理層發出聯署信，稱願調前線合力抗疫。（成都市公衛中心圖片）

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17年前SARS非典型肺炎爆發，如今天武漢肺炎人人自危，致命率高企守在最前線的醫護，被視為抗疫英雄，事隔多年武漢肺炎又殺到，一班曾抗非典的南方醫院醫護人員，近日向醫院高層發出聯署，希望爭取留在前線打好這場來勢洶洶的抗疫仗。

聯署者指他們是2003年奉命赴北京小湯山抗擊非典的南方醫院醫療隊成員，當年為全國抗疫作出貢獻並做到了醫務人員零感染，他們指「作為具豐富抗疫經驗、戰勝過非典的英雄集體，我們更是責無旁貸！」。

雖說春節難得與家人聚聚，惟這班醫護英雄向管理層請戰，稱願為打疫戰時聽候調令，對奔赴前線義無反顧，「在此，我們積極請戰：若有若有戰、召必回、戰必勝！」下方附上各人的簽署與手印，請戰書言辭悲壯令人感動。

這班17年前成功擊退SARS達至醫護零感染的抗疫英雄，今天再次站出來爭取赴前線照顧病人，感動萬千網民。（微博圖片）

據悉取消休假隨時候命的醫護，多達千人，不少早已購買車票準備回鄉，也紛紛退票留守，稱「我們不上陣誰上陣」，另有一班退休人員，也稱無論生死願與大家站在同一戰壕裏。

北京市勞模和平醫院也有護士長張靜遞交請戰書，她稱「將時刻準備着，以自己的生命護衛人民的健康，保一方平安」。其他省市的醫護人員也紛紛自請趕赴前線，同稱願為抗疫首當其衝，令人感動。

不少網民都稱看着這班醫護英雄的請戰信，也忍不住掉淚，稱在生死面前最能體現人性的光輝，感激醫護捨身照顧病人，祝願最終大家也能平平安安的回去，也互相提醒要好好保護自己，「不給別人添亂也是一種美德」。

（綜合）