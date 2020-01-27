【武漢肺炎】4日4夜趕建臨時醫院　「火神山」首病房曝光似鐵皮屋

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，湖北武漢市防疫指揮部上周四（23日）落實趕工興建臨時醫院「火神山醫院」，並參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式，於6日內完工，以板間房形式專門收治武漢肺炎患者。經過4日4夜趕工，首間病房大致完工，其內部設計亦曝光，不過有網民批評醫院太簡陋如「鐵皮屋」，質疑其隔離功能。

經過4日4夜後，臨時醫院「火神山醫院」首間病房終建成，惟外觀極似鐵皮屋。（短片截圖）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

中國《人民日報》今日凌晨發放影片，指經過4日4夜趕工後，「火神山醫院」第一間病房已大致完工，外觀有點像「鐵皮屋」，大門旁有設置欄杆的窗戶，惟片中不見病房有任何通風設備，而官方則聲稱使用「新型可周轉材料」，組裝速度快，保溫隔熱效果好。

病房曝光後，不少網民質疑其隔離功能，認為美其名是「醫院」，實際是集中營及臨時停屍間，亦有人認為當局標榜6日能完工，但現場地下還是一片爛泥，「點做醫院，病床都推唔到」，擔心臨時醫院實際功用不大。

官方聲稱病房使用「新型可周轉材料」，組裝速度快，保溫隔熱效果好。（短片截圖）

「火神山醫院」工程動用近千名施工人員、百部挖土機、推土機等，預計於2月1日建成，2月3日交付使用，能提供1000張床位。

（綜合）