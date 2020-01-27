【武漢肺炎】港媽孖住阿仔唔戴口罩自拍　稱「中招一齊死」被圍插

武漢疫情持續蔓延，港人紛紛戴口罩及勤消毒自保。惟有港媽日前於facebook上載一張沒帶口罩的親子合照，揚言「中招就一齊死」。結果遭大批網民狠批無腦，妄顧小朋友健康與性命。她的丈夫事後道歉，解釋相片是朋友未經同意下公開，純屬開玩笑，並上載母子帶口罩合照補鑊，表明在公眾場合絕對有注意衛生。

該港媽近日於fb上載與兒子的自拍合照，相中可見，2母子亦未有戴上口罩，港媽更於帖文中大言不慚的表示：「唔帶（戴）口罩出街，啊（阿）仔我地（哋）中招既（嘅），一齊死吧。」（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名港媽近日於fb上載與兒子的自拍合照，相中可見兩母子都未有戴上口罩，港媽更於帖文中表示：「唔帶（戴）口罩出街，啊（阿）仔我地（哋）中招既（嘅），一齊死吧。」

她的朋友後來把相片轉載至fb群組「巴打絲打Facebook Club」，隨即惹來大批網民圍插，「講嘢之前用吓個腦呀唔該」、「小朋友：點解我有個咁嘅阿媽」、「想死都唔好出去周圍感染人」、「呢啲說話唔好笑，都唔講得出口」、「救命，生仔真係要考牌」、「新年流流係都要人同你開年」。

港媽的朋友後來把相片轉載至fb群組「巴打絲打Facebook Club」，隨即惹來大批網民圍插，丈夫見狀即於同一群組補鑊撰寫帖文「晒冧」。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

丈夫見狀即於同一群組補鑊發帖「耍冧」，解釋妻子相片本來屬私人相，但被朋友在未經同意下公開，批評對方行為黑心。他又指，當時自己正在開車，兩母子於車內確實無戴口罩，妻子當時純粹開玩笑，「我明白咁時候，講呢啲嘢，係唔正確，希望大家了解係我哋一家人聊聊玩玩」。

丈夫更上載其後逛街的照片，相中可見，一家三口亦有戴上口罩，丈夫最後稱：「落車，我哋係有帶口罩的，請大家體諒，多謝大家」。

網民雖讚其子可愛，但認為港媽丈夫不應再指責放料的朋友，「黑心嘅係你老婆，唔係你朋友囉」、「多謝你朋友大義滅親」、「如果要道歉就叫你老婆自己出嚟講啦」。亦有網民表示如果知錯能改就值得原諒，「下次唔使乜都擺上fb講，醒少少」、「大家都係緊張小朋友啫，不過都係小心言行啦」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）