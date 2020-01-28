台灣回收站年三十收爐居民照丟　閘外現垃圾山超缺德

即使是服務性行業，農曆新年也會收爐過年，有台灣網民剛過去的年三十，目睹駭人一幕，雖然當局早宣布新年期間提早收垃圾，惟大家懶理，其後在新北市一個回收站收爐後，卻擅自堆積垃圾到垃圾站外，令門口堆到猶如垃圾山。

清潔工年中無休為公眾服務，回收垃圾；惟有台灣網民卻目睹缺德民眾，把垃圾袋硬塞在回收站大門外。（資料圖片）

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涉事垃圾站位於新北市板橋區民生路二段，有網民在年三十（24日）近午夜上傳照片到facebook群組「爆料公社」，指看到眾多家居垃圾袋被棄置在大門和圍板外，已關上的鐵閘也被「見縫插針」式地硬塞垃圾，結果門口一整排都佈滿垃圾袋。

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樓主在帖文痛斥，「一群沒公德心的民眾」，透露環保局板橋區清潔隊早在兩、三個星期前，公告垃圾站在年三十至初三只開放到傍晚6時，「結果門關起來後，就一堆沒公德心的民眾，直接塞在鐵門縫隙，然後就愈堆愈多了……」

網民看到照片後紛紛留言，指當局有門口架設閉路電視，促執法部門依法向棄置垃圾者處以罰款，「調監視器一個一個抓起來」，並批評相關民眾自私和「沒水準」，「一堆自私的傢伙，自己把垃圾拿回家清一清吧」、「這些人的公德心在哪呢？」

（facebook）