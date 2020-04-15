十二星座最容易一見鍾情排名　獅子純睇樣　雙魚齋望背影已能愛上

無論是在小說還是電視劇裡，一見鍾情總讓人感到既甜蜜又刺激，地球上那麼多人，只看一眼就找到那個讓你難以忘懷、心心念念的對象，是既神奇又難得的一件事啊！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一起來看看，十二星座中誰最容易一見鍾情，而每個星座「觸電」的瞬間又是什麼？

十二星座中最容易一見鍾情排行榜（點圖放大閱讀）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月14日至2020年01月13日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『容易一見鍾情的星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

人生若只如初見！盤點最容易一見鍾情的星座（DailyView網路溫度計授權使用）

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