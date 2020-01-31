【武漢肺炎】恐中國旅客播毒民眾抗議　港出發郵輪菲律賓被拒登岸

武漢肺炎持續擴散，全球陸續出現中招個案，多國民眾出現聞中國人色變的情緒。外媒報道年初二在港出發的郵輪「世界夢號」（The World Dream），原定周三抵菲律賓蘇碧灣登岸觀光，縱菲律賓檢疫局已開綠燈，惟當地居民強烈抗議加上市長企硬，最終逾700名遊客未能登岸觀光，只能原船返回香港。

有攝影師拍到世界夢號郵輪停泊在馬尼拉的情況，又指因居民擔憂武漢肺炎，拒絕郵輪客在蘇碧灣登岸。（Twitter@LiverpoolVista）

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蘇碧灣官員證實是次港出發郵輪取消登岸事件，更形容是「成功爭取」。（ig截圖）

涉事的郵輪年初二（26日）在香港郵輪碼頭出發，先到馬尼拉再到蘇碧灣，遊客可選擇登岸觀光，其後回航並於今日（31日）傍晚抵港。

惟綜合外媒報道，郵輪約778名乘客雖然獲菲律賓檢疫局同意上岸，惟周二抵達馬尼拉後，當地居民卻因憂慮郵輪上有感染者而抗議，當地官員亦都企硬，並要求政府封港口暫停接待郵輪客，最終郵輪公司對外回應指有關行程需取消，並會折返香港。

香港旅遊業議員總幹事陳張樂怡回應《香港01》時指暫未接獲有關消息，但指明白在現時情況下，口岸居民或會有所憂慮，認為郵輪公司出發前最好與相關口岸多加溝通，「出發前了解多點有關安排，好過去到先知上唔到！」

她預計同樣情況現時極難避免，亦明白郵輪客登船也有其擔憂，據她了解部分船公司現已為旅客行程提供一定彈性安排，可讓客戶保留費用改期出發。

陳太並指現時亦有船公司因應現時疫情更改出發地，放棄在港出發，而改到基隆、下龍灣出發，受影響旅客也要特意飛到當地上船，據其手上資料，2至3月約涉及6艘郵輪。

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