英外賣員駕車途中因無保險被拘捕　好心警察代送餐獲網民力讚

汽車保險對司機來說絕對有救命作用，不過英國一名司機在駕車送餐途中，因為被警方揭發並無正確的汽車保險，最終被拘捕。但警察亦無忘記司機本來正送外賣，更主動代送至客人手上，不少網民亦大讚警察夠熱心，執法之餘亦不忘幫助當地居民。

英國一名司機在駕車送餐途中，因為被警方揭發並無正確的汽車保險，最終被拘捕。但警察亦無忘記司機本來正送去的外賣，更主動代送至客人手上。（Gedling Police: Arnold, Calverton, Ravenshead and villages @facebook圖片）

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英國諾丁漢（Nottinghamshire）警局近日於facebook上載相片，稱於當地時間星期二晚於路上截獲一部車輛，並要求司機出示汽車保險證明，但對方因為未能提供，最終以當地道路交通條例第165條向司機作出拘捕。

警方亦於司機座位旁邊發現一袋麥當勞外賣，他當時原來正在送外賣途中，為了不讓等待的客人受到影響，警察最終使命必達地把薯條及「Big Mac」漢堡包送到客人手上。不少網民笑稱警察有新兼職，又大讚他們非常貼心，執法同時顧及受影響的人。

警局近日於facebook上載相片，稱於當地時間星期二晚於路上截獲一部車輛，並要求司機出示汽車保險證明，但對方因為未能提供，最終被拘捕。（Gedling Police: Arnold, Calverton, Ravenshead and villages @facebook圖片）

警方又於fb帖文中提醒，汽車司機在沒有足夠保險的情況下，最好不要開車，否則車輛可能會被當場扣押，還被罰款最高5000英鎊（約5萬港元）。

（綜合）