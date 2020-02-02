【武漢肺炎】家長瘋傳繪本教幼童認識肺炎　20圖解釋病徵預防方法

武漢肺炎疫情席捲全球，全港市民即時提高防疫意識，大人小朋友都要戴口罩自保。為了教導幼兒認識今次肺炎及學懂保護自己，有社福機構分享插畫家製作的繪本，以簡單及生動的方法講解肺炎的傳播方法、病徵及預防措施，讓小朋友只看圖片也能明白。

香港家庭福利會今晨（1日）於fb專頁分享一套名為「給心心的繪本-可怕的武漢肺炎」，內容以女童心心為主角，以小朋友的視角介紹武漢肺炎，清晰指出武漢肺炎「看不到、摸不到」，但一有人咳便會四散於街上、公園等地方。即使本身健康，一接觸到武漢肺炎便會發燒、身體痛及嘔吐等。繪本由插畫家Lokki Lau製作，上載至fb專頁便獲家長瘋傳。

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香港家庭福利會於fb專頁分享一套名為「給心心的繪本-可怕的武漢肺炎」，內容以小朋友的視角介紹武漢肺炎的傳播方法、病徵及預防措施。（fb「Draw a dream」圖片）

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繪本更點出小朋友「關心」的要點，如接觸到武漢肺炎便再也不能玩玩具、再也不能吃「肉肉與甜甜」、再也不能去公園及再也見不到媽媽，讓他們具體明白病症的嚴重。

繪本內容亦有教導小朋友保護自己的方法，如外出時戴口罩和噴手消毒、回家即時洗手、以及留在家中，直至「醫生叔叔研製出疫苗或解藥」，就能成功「捉走」武漢肺炎。

不少家長群組均互傳繪本作為教材，指繪本文字不多，加上圖畫生動易明，能以簡單及有趣的方法教導孩子了解肺炎，以便提醒他們自動自覺做好防疫措施自保。

↓↓家長注意：幼兒帶口罩需知↓↓

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插畫家Lokki Lau於fb專頁表示，近日武漢肺炎肆虐，然而不能每日將孩子留於家中禁止外出，「『菌』對小朋友來說太陌生；每天的死亡數字心驚的也只是大人」，加上近日家長群組分享有關肺炎的兒童繪本都太深奧或過於資訊性，即使是其10歲兒子也未必感興趣。

因此她決定以兩歲女兒為目標對象，親自動手畫一本，「對2歲B而言，不明生不明死，最明白的只有能不能去玩與能不能見媽媽，所以，我用最簡單的方式讓女兒了解到這肺炎的可怕」，她更稱將會畫另一本以10歲兒子為對象的繪本。