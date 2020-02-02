【武漢肺炎】男子用農藥消毒全屋致中毒　送院三度洗腎始轉穩定

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武漢肺炎繼續肆虐，消毒防疫成為了生活日常。內地有男子因為沒有消毒藥水，所以拿出自己用剩的農藥「敵敵畏」（DDVP）為自己的家消毒，不料男子完成消毒後卻在家中暈倒，幸及時被送院急救，經診斷後他因為農藥中毒而要留院洗腎治療。

肖男因為使用農藥敵敵畏消毒而中毒，需要送院。（網上短片截圖）

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該名來自四川宜賓的男子姓肖，他在病床上接受訪問時表示，覺得敵敵畏連菜蟲都殺得到，就拿來嘗試為自己的家消毒了。肖男指，自己曾將敵敵畏噴在地上及床舖上，甚至自己的身上也噴了一點，完成後隨即躺在床上休息，可是慢慢開始覺得頭暈，遂立即把門打開並致電兒子。

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肖男之後被送到醫院急救，透析治療（洗腎）3次之後，情況才轉為穩定。醫生指，肖男因家中沒有一般的消毒用品，所以將敵敵畏稀釋之後灑在家中以消毒及殺蟲，不過肖男使用過後沒有及時離開房間，令皮膚及呼吸道都吸收到敵敵畏的毒性。

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醫生呼籲市民，千萬不要將敵敵畏這類有機磷農藥當成消毒用品，如真的缺乏消毒劑，可用高濃度如58度以上的白酒替代。

（綜合）

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