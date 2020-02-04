【武漢肺炎】無良公司唔畀在家工作？10個老闆無法拒絕嘅請假理由

不想上班，除了病假還有什麼老闆難以拒絕的請假理由？（Gettyimages）

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農曆新年連假結束了，要開工你的心情是否也跟著BLUE了呢？平常週末放個兩天，星期一上班就有「Monday Blue」，放這麼長一段連假，肯定是「Double Blue」了吧！不想開工卻又怕被老闆、上司覺得自己太廢，就為自己想個理由請假吧！

《DailyView網路溫度計》就蒐集了各式各樣的請假理由，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟網友們討論度最高的請假理由會是什麼呢？突然想請假卻想不到好理由就跟著網友們一起請假請起來！

網路調查：老闆無法拒絕的十大請假理由（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月23日至2020年01月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『請假理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

老闆無法拒絕的10大請假理由（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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