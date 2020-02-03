【一周星座運勢】金牛或要Home Office　XX座要提防呼吸道感染！

本週重要星象：距離水星逆行還有16天，但是本週已經進入了水逆陰影期，這段時間除了注意計劃的實施可能會出現紕漏、出行可能受阻、電器可能會出問題。這段時間無論言語還是行事都需要謹慎。

金星進入白羊座，金星代表了浪漫和愛情，特殊時期下，即使是網聊，你也會比以前桃花運更加旺盛，但你在感情方面會更加看重「感覺」，因為選擇更多，你也更加挑剔。

本週獅子座將發生滿月，意味著我們的情緒會被放大，孤獨、悲傷、憤怒、妥協、迷失……你可能會變得更加情緒化，長期接受負面信息，你需要一定的心理疏導，或者和人聊一聊，或者自我調節以下都可以。