【武漢肺炎】超市規定戴口罩　長者諷「年輕人怕死」　收銀員嬲爆

武漢肺炎疫情蔓延多個國家及地區，人人搶購口罩自保，尤其是必需面對不同客人的服務業。有在台灣大型超市工作的收銀員早前發文，指公司規定「全員戴口罩」，一名老伯結帳時竟諷刺稱「年輕人都那麼怕死嗎？」，令她生氣又無奈，獲得網民同情。

有台灣超市的員工發文抱怨，指遇到一名老伯嘲諷他們戴口罩是「怕死」，感到非常無奈。（資料圖片）

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該名超市員工早前於Dcard討論區發文，稱自己於公司負責收銀，每天都要接觸約200至300名客人；鑑於武漢肺炎疫情嚴重，公司早前宣布，規定全體員工要戴口罩。

一名結帳的老伯看到他們全部戴口罩時，竟冷嘲熱諷稱：「你們現在全店都戴口罩喔？年輕人都那麼怕死嗎？怎麼不把口罩留給需要的人？」樓主聞言感到無奈又委屈，但卻只能裝聾繼續結帳，未有理會老伯。

樓主負責收銀，稱每日要接觸逾200名客人，故戴上口罩是自保，也是保護他人的行為。（資料圖片）

她事後發文解釋，工作的超市並非最大型，約有4台收銀機，每日約有250名客人購物結帳，「這還只是有結帳的人，加上沒結帳的我們店一天可能會有1300左右的來客量」。

換言之，樓主每天需與250人近距離說話，不過不是每名客人都有良好衛生意識，「說真的，很多客人真的很沒水準，感冒不戴口罩就算了，還會直接往我身上咳嗽或打噴嚏」，故她認為戴口罩不只為了自保，也是保護其他人的安全。

↓↓台灣也有口罩荒↓↓

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她續指，上班時常被客人質疑囤起口罩自用，但事實是公司也沒有足夠存貨，員工也要自備口罩上班，「把口罩留給更需要的人？我覺得比起整天在家沒事做，只想往賣場跑還愛亂講話的人，我比你更需要」。

帖文引起網民同情，不少人留言感謝樓主及同事冒着風險上班，又批評涉事老伯無禮貌又無水準，「那種客人狗嘴吐不出象牙的，目的就是要影響你，無視他做你的事就好」、「搶不到就酸別人，長輩玻璃心起來總是會語出驚人呢！」、「我們飯店也是，全館員工都戴口罩也有客人這樣說」。