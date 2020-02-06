【武漢肺炎】伯伯撲不到口罩鏡頭前憂心落淚　區議員成功尋人送暖

一個男人為買不到口罩憂心落淚，這是今日香港的寫照。《東張西望》昨日（5日）播出最新一集，其中一個沒有戴口罩的伯伯接受主持訪問時，眼泛淚光地表示家中一個口罩都沒有，直言「排咗3、4次都冇」，聞者心酸。訪問片段在facebook瘋傳，不少人都替伯伯憂心，紛紛求方法希望能將口罩捐出，最後不消數小時荃灣區議會主席陳琬琛找到他提出協助，令人感動，但亦有人慨嘆「這只是冰山一角」。

伯伯接受《東張西望》訪問時落淚，指自己沒戴上口罩是由於家中已經沒有存貨，「一個都冇」。（TVB《東張西望》截圖）

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梨木樹邨昨日有團體派發口罩，排隊人龍中一位伯伯因沒戴口罩而較為亮眼，他接受《東張西望》訪問時解釋，自己沒戴上口罩是由於家中已經沒有存貨，「一個都冇」，之前已經排過3、4次還是買不到。他受訪時一路哽咽，又低頭抹走眼淚，場面心酸。

片段傳開後，不少網民看得心痛，慨嘆「香港竟然係咁樣，一個男人為咗口罩要流淚」，網民亦紛紛轉發影片希望能找到這位伯伯，「我有10個，我想畀佢」。

陳琬琛在fb表示，已找到這位伯伯，晚上家訪探望並送出數個口罩。（陳琬琛fb圖片）

不過其後傳來好消息，荃灣區議會主席、公民黨區議員陳琬琛在fb表示，已找到這位伯伯，晚上家訪了解情況並送出數個口罩，希望能解決燃眉之急。有人指特別是上年紀的長者，或未能迅速接收買口罩資訊，亦不能網購，情況令人擔心，呼籲大家口罩有餘的話，外出時多帶一些捐給有需要人士。

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