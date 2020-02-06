武漢肺炎│台媽以衛生巾發明重用口罩　網民笑完勁讚：另類超立體

武漢肺炎疫情加劇，大陸目前死亡人數已來到490人，台灣目前確診則有11例，戴口罩現在也成了全民運動，2月6開始，口罩實名制販售即將上路，台灣總統蔡英文今天也表示，希望大家能互相體諒一下，把口罩留給最需要的第一線防疫人員。

香港連日來出現市民大排長龍搶購口罩情況。（資料圖片／黃金棋攝）

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而近期口罩之亂，除了當地政府呼籲大家不要囤貨外，民間許多醫師也陸續分享了口罩如何重覆使用的撇步，比方泌尿科醫師陳偉寶就說，將使用過的口罩用紫外線燈照射約半小時即可；腎臟科醫師洪永祥也分享，只要在口罩內增口一片紗布，就能延長使用壽命。

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對於擔心搶不到口罩，得面對口罩不夠用的窘境，有台灣網友在爆廢公社PO出自己媽媽把口罩改良後的新妙招，讓不少網友們都笑著大喊說：超有創意！

另類超立體！台媽以衛生巾發明重用口罩▼▼▼

不少網友看了都大讚這位媽媽真的太有才、太可愛了，難道下一批要開搶衛生棉了嗎？可是有人就笑說，「感覺戴了好像會一直聞到什麼特殊味道…」、「記得要買沒有香味的喔」、「另類超立體」，還有人直言說，這款口罩成本太高了，看起來是直接在裡頭放紗布比較省。

其他人則分析說，「那個護墊背後是膠會無法呼吸」，而且口罩這樣黏，表面的層會因為撕下而漸漸減少防護功能，還有人表示，莫非「這就是傳說中可更換式濾芯口罩？」、「晚點來加工看看」，但也有人希望如果有專家可以分析一下可行性就好了。

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