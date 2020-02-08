【武漢肺炎】成都元宵節禁兩個家庭以上聚餐　外賣餐箱要消毒

武漢肺炎仍未受控，內地多市選擇封城抗疫，其中成都亦在昨天宣布作「封閉式管理」，管理城鎮居住區、農村等外來人士出入。今日（2月8日）是元宵節，成都當區進一步規定，禁止進行兩個以上家庭參與聚餐，並靠各區的居委會及村委會加強管控，而因應不能聚餐，當地餐廳開始「外賣模式」，外賣員完成檢查後才可以貼上「綠標」工作。而當地居民所見，管控措施嚴得街道冷清，進出要拿出入卡，去市場要量體溫，故還是「安心宅家」。

成都當局禁止元宵節兩個以上家庭聚餐，但「封閉式管理」後街上已經沒什麼人。（微博圖片）

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封城後的居民生活一度登上微博的熱搜，就算未完全封城，多市嚴打民眾聚餐，就連元宵佳節都不例外。傳統中的元宵節除了有花燈會等，還有一家人一起吃湯圓的習俗，不過成都市商務局認為要保障市民健康，會全力嚴查群眾聚餐，禁止元宵節時「兩個以上家庭參與群體性聚餐」。由各地黨委、居委會、村委會等嚴防市民聚餐。

官方禁止聚餐，當地的餐廳多轉做外賣，主要由三大外賣平台美團、餓了麼及滴滴外賣負責，當局要求對所有外賣員做健康檢查，需量體溫、戴口罩、消毒餐箱等，完成後可以貼上「綠標」、餐箱披上「綠衣」，證明已消毒。

面對成都的強力管控，成都外出的人根本不多，有成都人在微博分享，街道上人煙稀少，居民出入要用出入卡，想進菜市場還需要量體溫。

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其實，成都有些小區例如成華區對居民採取了更嚴格的管控措施，居民獲分發「五色卡」，管制及識別人員分布，其中綠卡是14日沒離開成都，無發燒的常住居民、黃卡是近期從省外或省內往返、橙卡是近期與疫情較重地區人員有密切接觸人員或近期未離開成都但出現發燒人員、紅卡是14日內到過湖北人士、藍卡是小區常住居民的親屬。

所有居民用五色卡來出入，區內只留一道門出入，由保安把守，其中紅卡人員在隔離期間禁止外出，與有效阻止其他外人出入，這措施甚至受四川省社科院教授胡光偉大讚是「民間智慧」，「雖然有些笨，但用起來還管用」，認為不存在歧視問題。

（綜合）