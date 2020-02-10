【武漢肺炎】宿舍徵用成隔離站　學生物品遭掟落樓　校方承諾賠償

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續，其中武漢更是重災區，除了興建火神山和雷神山醫院，當局亦不斷尋找地方把患者隔離。武漢軟件工程職業學校是其中一個被徵用的地方，但近日網上流傳片段，可見校方把所有學生宿舍內的物品全部掉棄到地下天井空地。校方事後道歉，承諾同學若有任何損失，開學後將予以賠償。

網傳片段可見，武漢軟件工程職業學校宿舍中庭的空地有一大堆雜物散落地上，當中大部分是學生的物品。（微博圖片）

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內地網絡近日流傳武漢軟件工程職業學校宿舍被改造成隔離中心的影片，可見一大堆雜物被掉到宿舍中庭的空地上，當中大部分是學生的物品。另一條影片亦可見，宿舍內的桌面及書櫃全部被工作人員清空，連房門都被拆除，有職員逐個床位把學生的物品全部翻出來。

影片引來網民熱論，不少人認為校方的做法太過份，「徵用沒意見，像別的學校一樣對學生的物品負責一點做不到嗎，又不是不用的垃圾，以後又不是不回來上學了」、「我武軟的，我從沒收到過任何官方的通知說我的寢室被徵用，我看那些亂丟的視頻我差點哭了，我太心疼我的東西了」、「我們同意徵用，願意貢獻，但是也得保護我們的私人物品吧，有些東西不是錢不錢的問題，是對於個人來說無法丟棄割捨的東西，難道大學生專科的學生就不是人了」。

校方發布聲明，稱會在核實後作出補償。（網上圖片）

校方事後發致歉信，就對同學物品處置不當的情況道歉，指上周五（7日）接到武漢市防指辦通知，緊急徵用部分宿舍作為新型冠狀肺炎醫護隔離點，學校隨即號召教職員協助整理物品，確保宿舍可按時交付。校方感謝同學的付出、形容他們深明大義，「和武漢命運與共」，同時對同學物品處置不當的情況深表歉意，承諾所有同學若有物品損失，開學後經核實將予以賠償。疫情過後，學校亦會請專業機構對徵用宿舍嚴格消毒。

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