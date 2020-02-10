【武漢肺炎】發文教人「闖關日本」　武漢人無懼眾怒：經得起質問

日本2月起禁止持中國湖北省發行護照，以及14天內曾赴湖北的旅客入境。最近一名在深圳居住的武漢人在微博發文教人如何入境日本，被中日網民猛批，甚至將截圖傳給入境機關，要求當局遣送他回中國。當事人昨已刪除帖文，表示其護照由廣東省簽發，自己近兩個月未去過武漢，強調入境屬「完全合法合理」，甚至叫不相信他的網民大可舉報他。

一名在武漢出生、深圳居住的網民微博發文教如何入境日本，引起中日網民不滿。（微博圖片）

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內地網民「Vincecici」昨（8日）發帖自稱武漢人，指近日需赴東京參展，雖然護照所示出生地是湖北，不過簽發地為廣東，順利通過日本海關入境，「所以大家不用擔心，此次日本人對於中國態度極為友好，僅禁止簽發地是湖北的護照進入日本，出生地是否為湖北不受影響」。

「Vincecici」上載數張過境時的照片，表示日本海關專設湖北簽證的特殊通道，而由於他持有屬廣東省簽發的簽證，故可直接排隊通關。他還教網民如何回答海關問題，「通關時會給一張紙，上面有兩個問題，問你是否14天內去過湖北，反正都答沒有（いいえ）就好了」。

日本機場正向入境旅客檢查體温。（AP）

大批內地網民看到帖文，隨即砲轟「Vincecici」「給武漢人、中國人招黑」，批評他利用日本人的善心，又教壞其他人對海關刻意隱瞞。涉事帖文很快就在Twitter流傳，引起日本網民不滿，其中有人更表示已把截圖轉發給執法部門及入境機關。

事後「Vincecici」刪除相關微博帖文，並發長文解釋他是「常年深圳生活，深圳戶口的武漢人」，強調近兩個月沒有到過武漢，家人也居於深圳，「我身體健康不感冒不發燒不咳嗽，入境是完全合法合理未隱瞞任何信息」，還叫不相信他的網民可聯絡日本警方舉報，「我是合法入境經得起質問」。

他續稱，發帖是為解答同樣在湖北出生但護照由其他地方簽發的人，告知他們不在禁令範圍內。不過他就「回答是否去過湖北這一項答『不是』」的說法致歉，「應該加以說明，如果去過湖北要填寫是」。

（微博）

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