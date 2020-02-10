【一周星座運勢】處女復工受阻　巨蟹職場大變動　天秤脫單唔使諗

本周重要星象：本周火星進入山羊座，受到土象星座山羊座的影響，事業上我們會更加務實，把能量和精力都落實到行動中去，更加腳踏實地。生活上，我們會更加自律，有些人或許會開始改變假期導致的不良習慣。 水星從17日開始逆行，不過本周就已經可以感受到水星逆行帶來的結果，這段時間如果有出行、復工計劃的，計劃可能會受阻，物流可能不暢，同時需要注意電器損壞問題。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：本周對於工作中的白羊座來說，你會有極強的責任感，也會比較務實，但是同時也可能有些自大，在細節的處理上會出現一點問題。部分人對接下來的工作會有新的想法和發展方向，可能會有換工作或是加薪的想法；部分人會需要處理一些合作上的問題，也可能給你帶來新的機遇。學習中的白羊們，你會開始籌備出國或是學習的事項，可能會受到海外留學方面的好消息。

愛情：對於有伴侶的白羊座來說，雖然你很擅長說情話，給對方製造浪漫，但你也會有些許強勢，過火的時候會無法估計對方的情緒，需要注意。單身的白羊座脫單的機會並不大，好好工作，努力賺錢才是硬道理。

財運&健康：本周正財運較好，大多收入來源於工作，你也會給自己購買一些必需品。健康方面注意咽喉炎，腸胃不適等問題。

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金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於工作中的金牛座來說，本周出差的機會比較多，合作溝通方面的工作也有所增加。部分人可能因為突然想起一件事，或是過去有人對你說過的話，讓你突然熱血、有鬥志起來，而這也是個好的跡象，代表著你的上升期來了。但部分人在職場中可能過於熱衷於展示自己，團隊意識不是很強，或者說本週你比較適合獨自工作，少參與決策方面的事務。學習中的金牛座會有提升自己的想法，可能之前已經開始製定了學習計劃，那麼從現在開始，就是你可以將這些計劃一一落實的時候了。

愛情：對於有伴侶的金牛座而言，你們可能會出現短暫的異地情況，不要讓距離阻礙了兩個人的感情；部分人會有分手的可能。單身的金牛座可能會勇氣大增，對喜歡的人表達愛意。主動出擊是好事，決定權就在你的手裡。

財運&健康：本周偏財運較好，會出現許多賺錢的機會，但並不是每一項在日後都會給你帶來收益；購買股票、基金對於你來說可能是不錯的選擇。健康方面注意發熱、受傷，或是上火、炎症等問題。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：本周工作中的雙子對於自身的工作任務會感覺到比較大的壓力，同時你也可能會將這樣的氛圍傳遞給身邊的同事，在與他人溝通的過程中有些急躁，容易情緒化處理問題。部分人可能會開始為自己找一份兼職來提升社會閱歷；部分人可能會有辭職更換工作的想法。在學業上，雙子座們會有提升自己內在的想法，不過這並不一定是通過閱讀書本知識，也可能是有機會接觸到這方面的良師益友。

愛情：對於戀愛中的雙子座來說，你們的感情會處於升溫的狀態，也會開始為未來做規劃；部分人會有購買房屋或是裝修的打算。對於沒有伴侶的雙子座而言，本週你的桃花運比較好，尤其是在職場上，可能會出現心儀的異性，而且你的行動力比較強，可能會有表白的衝動。

財運&健康：本周在財運方面，需要注意之前的投資收益可能不是很理想，會有資金到賬延遲的情況出現。健康方面注意扭傷、落枕等。

巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本周對於工作中的巨蟹座而言，你的職場環境可能會發生變化，會有調離現有部門的可能。部分人會面臨領導階層比較大的人員變動，對於你而言這也是一次新的發展機會，能夠因此在職場中找到新的目標。學習中的巨蟹座，本周可能會開始對玄學方面的知識比較感興趣；部分人會有報班學習網絡課程的打算。

愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，如果有結婚訂婚的打算，可以在這段時間去做決定。單身的巨蟹座會有確定關係的可能，你可以多參加集體活動或是多安排出行計劃，有助於加快脫單。

財運&健康：本周部分人會有遠途出行的打算，在財運上會帶來一筆開銷，會有盲目消費的可能。健康方面注意牙齦出血、咽炎等問題。

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獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：對於工作中的獅子座來說，你會發現本周有很多事情等著你去解決，重新回到工作中的你會非常忙碌。不過自己可能還沒有從假期的放鬆狀態中調整過來，也別心急，事情都是要一件一件做完的。本周可能還會面臨將一月下旬到二月初的事情再次拿出來討論，或許因為假期的關係暫時擱淺，但現在是真正需要你開始重新評估和思考的階段了。學習中獅子們或許已經為自己制定了學習計劃，但是會有許多意料之外的事情打亂你的計劃，不過也是時候收收心了。

愛情：對於有另一半的獅子座而言，本周注意不要和對方有金錢上的糾葛，這可能會成為你們之前感情出現問題的導火索。單身的獅子座們有脫單的機會，但要當心是爛桃花，不管做什麼決定都要慎重考慮，不要被對方的甜言蜜語所迷惑。

財運&健康：本周的開銷較多，可能現金本來還算比較充裕，但在假期里花費了不少，對具體的花銷也沒什麼概念。健康方面注意扁桃體發炎以及腹瀉。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：對於工作中的處女座來說，面對開工的第一周，你可能會很想要逃避或者偷懶，也會感到有些提不起勁，沒有太多精力去應對任務；部分人可能會出現拖延的情況。同時在處理一些與他人一起合作的共同事宜時，需要注意溝通，不要將所有希望都壓在對方身上，有時候靠別人不如靠自己。學習中的處女座最近也無心學習，很想玩樂，但在玩樂的同時又記掛著自己的學習計劃，玩也玩不痛快，學習也沒用心學。可以考慮做好規劃，勞逸結合。

愛情：對於戀愛中的處女座來說，最近會思考很多現實層面的問題，甚至你會覺得彼此之間困難重重。單身的處女座最近感情運勢一般，可能你現在有不錯的發展對象，但過程並不是很順利。

財運&健康：本周在資金方面可能會比較緊張，因為之前有過多的社交活動需要應酬，現在要想著該如何節約了。健康方面注意扭傷和上火。

天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：本周對於工作中的天秤座來說，會有新的機會出現，如果有跳槽或者更換工作的打算，可以在這段時間計劃。部分人會收到面試通知，或是有轉正、升職加薪的機會。對於處理一些合作方面的人來說，可能會遇到麻煩，容易發火，權衡一下再做決定會更為明智。這段時間在工作中你也會得到貴人的幫助，但同時也要注意不要亂傳八卦，容易給別人留下話柄。學習中的天秤座會受到關於考試方面的消息，部分人會有新的學習機會出現，但是不要製定太多計劃，不要給自己太大壓力。

愛情：對於有伴侶的天秤座來說，本周可能會有備孕的打算，部分家庭也會受到關於懷孕或是新生命到來的好消息。對於單身的天秤座而言，本周並沒有脫單的好機會，即使有也會存在隱患；部分人會有相親的可能。

財運&健康：近期聚會、玩樂方面的開銷會比較多，不過都屬於社交必要開支；部分人在父母身上也會有開銷。健康方面注意慢性疾病復發。

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天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，本周會有自己的一套想法，只是太急於求成，潛在的風險你並沒有考慮到裡面，很可能會讓你在工作上出現大的失誤。如果有從事服務行業的情況，你的情緒會出現不穩定的情況，可能僅僅一句話就觸碰到你的底線，爭吵會成為本周的家常便飯，如果想避免還是少說多做。學業方面，對於有考試的天蠍座而言，本周是比較好的一周，安穩踏實會給你帶來不錯的考試運；部分人可能會收到之前考試當中的好消息。

愛情：對於有戀人的天蠍座來說，你們可能會來一場說走就走的旅行，這樣有助於你們感情的升溫；部分人可能會重新分配開支額度。單身的天蠍會有桃花出現，只是單純想脫單的話可以找一個去交往，但如果想長期交往的話，可能性並不大。

財運&健康：本周的正財運和偏財運都很好，但是你的開銷也會比較大，部分人在子女身上的開銷會增多。健康方面注意頭痛、心臟、頸椎方面的問題。

人馬座（11.23-12.21）

事業&學習：對於工作中的人馬座而言，本周在工作中你會比較踏實能幹，做事也認真，很少出現失誤，也能夠因此得到大家的認可。部分人對金錢的需求會比較大， 投資方面的計劃會比較多。對於有創業想法的人馬座來說，可以在這段時間著手計劃，同時也會有較好的合作機會出現。學習中的人馬座會有提升自己學識的準備，但可能只是衝動之下做的決定，能堅持下來的可能性並不大。

愛情：對於有另一半的人馬座來說，本周溝通可能不是很順暢，你可能給不了對方安全感，雙方的父母也並不是很看好你們之間的感情。單身的人馬座，家人可能會給你介紹異性朋友認識，但你的態度比較反對，可能會因此和家人產生言語上的衝突。

財運&健康：本周的開銷較大，可能會有辦理會員卡或者充值的計劃；部分人會有整形美容、健身美體的打算。健康方面注意肌肉扭傷。

山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，本周會因為之前的努力得到收穫，而且你能很快地適應工作環境；部分人能夠將自己的優點和長處展現出來，你的努力也會被領導賞識。部分人可能大膽一些，有計劃的事情就著手去準備。部分人在合作簽約方面需要搞清楚對方的真正意圖，以免日後出現互相推諉的行為。在學業方面，學習中的山羊們並不適合製定太多學習計劃；部分人可能會對語言比較感興趣，可以嘗試去學習一下。

愛情：對於有伴侶的山羊座來說，可能會存在隱秘戀情；部分人可能會遇到第三者插足的可能。單身的山羊其實身邊一直不缺乏不錯的人，可能會遇到被表白的情況，但是你要慎重地去選擇交往對象。

財運&健康：最近的財運不是那麼的好，部分人可能會遇到家人生病感冒等情況，可能會有一筆較大的開銷。健康方面注意肌肉酸痛、腹瀉，或是舊傷復發。

山羊座本周健康方面注意肌肉酸痛、腹瀉，或是舊傷復發。（Imani Clovis/Unsplash）

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，最近的心態可能不是很好，顯得有些懶散，即使是本職工作可能都會有所怠慢。部分人可能會錯失工作當中的機會；部分人有自己的想法，也會開始著手實施之前的計劃。而且貴人運不錯，合作項目會給你帶來不錯的收益。學習中的水瓶座也可能通過一些社交場合結識到對自己有幫助的人，但需要注意溝通的方式。

愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，兩個人可能都會比較自我，會出現唱反調的情況，你也會咄咄逼人讓對方下不來台。單身的水瓶異性緣並不是很好，近期脫單的可能性不大。

財運&健康：本周如果有遠途旅行，要看管好自己的財物，以免造成丟失，有破財的可能。健康方面注意發熱、感冒。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本周在工作中，可能會出現讓你分心的事情，你更多地會需要團隊成員的幫忙，不再是單打獨鬥。對於有辭職或者求職想法的人來說，可以在這段時間投簡歷，會收到不錯的面試邀約或是入職邀請。部分人會有升職加薪的機會；部分人在職場中會存在一些口舌問題，但不要太在意，做好自己的事情就好。學習中的雙魚們，你比較適合去學習跟職場有關的可能，提升自己的氣場，增強識人辯事的能力。

愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，會選擇陪伴另一半散散心，看一場電影是不錯的選擇，不要浪費了二人世界的時光。對於單身的雙魚座而言，雖然你身邊不缺乏真心的追求者，但你並不是很願意回應對方，對方也猜不透你的心思，如果不喜歡就不要曖昧，趁早結束聯繫。

財運&健康：本周會有投資項目出現，資金投入較多，但最終得到的回報也會不錯；但如果近期手頭資金比較緊張的話，並不建議做投資。健康方面注意麥粒腫。

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