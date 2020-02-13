武漢肺炎丨巴西預言家稱早預告疫情及李文亮死亡　網民質疑馬後炮

曾指去年香港會發生大地震而引起熱議的巴西預言家朱瑟里諾，近日又有震撼言論，聲稱於2018及2019年曾先後去信巴西總統博爾索納羅、武漢中心醫院眼科醫生「吹哨人」李文亮以及湖北省政府，預言武漢會率先爆發由新型冠狀病毒引致的肺炎，更指李文亮會受感染而死亡。

朱瑟里諾稱2018年曾去信武漢中心醫院眼科醫生「吹哨人」李文亮，預告他會感染疫症死亡。（資料圖片）

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Facebook專頁「朱瑟里諾亞洲區專頁」昨日（12日）公開3封信，當中包括寫給博索納羅及李文亮的手寫信，由挪威寄出，日期為2018年3月22及26日，並附上郵局收據證明，而湖北省政府的信件則是打印出來，並於2019年3月23日寄出。

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第一封寄給博爾索納羅的信件，預言他將會在2018年10月成為總統，亦提及爆發武漢肺炎的情況，還有NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）會於2020年1月26日因直升機墜毀意外喪生。至於第二封寄給李文亮的信件，指對方會在私人群組告訴朋友有可能爆發肺炎疫情，亦指直到2月中旬，中國境內死亡人數會超過1000人，全球近25個國家確診人數逾2萬人，並提到李文亮會受到感染而死亡。

第三封寄給湖北省政府的信件，提及冠狀病毒會於2019年12月出現在漢一個海鮮市場，市場秘密地售賣野味，新冠狀病毒引發的肺炎疫情死亡人數，將超越SARS時期的數字。

信中沒有提到疫情會何時完結，YouTube頻道「巴西預言家亞洲區頻道」負責人向教授查詢後表示，疫情需持續至9月才能穩定下來，如不妥善控制疫情，總死亡人數可達一萬。

不過對於朱瑟里諾的預言，網民則提及多個質疑，包括為何在寄給巴西總統及湖北政府信件中，提及其他人的事，如Kobe將死於意外等，「咁佢有冇寫畀Kobe？」；另外，預言怎可能過份清楚地列明時間、人物，質疑是否後期加工；加上現時已「死無對證」，根本找不到其他人物佐證，呼籲大家聽下就算，不宜當真。