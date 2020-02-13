嫌醫院餐難食要即食麵　四旬病人掃飯落地家屬懶理　台護士轟離譜

醫護照顧病人已很忙，麻煩患者自律一點。有台灣護士近日發文表示，有40多歲病人因拒吃醫院餐點，以摔飯菜、倒咖啡等離譜方式表示不滿，護士通知其家屬竟反被責罵，令樓主嬲爆直斥「40幾歲的巨嬰要人家怎樣顧」。

1_有台灣護士近日發文，稱醫院一名40多歲病人要求吃即食麵不果，竟把醫院供餐掃到地上，對醫護造成不便。圖為示意圖。（資料圖片）

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該護士在facebook群組「爆怨公社」稱，最近醫院一名病人要求只吃即食麵，多番拒吃院方提供的餐點，惟醫院需按營養師計算的營養和熱量攝取供餐，不可能讓他以即食麵取代正餐，只能拒絕其要求。護士指病人後來不單嫌醫院餐菜色難吃，更三不五時就把飯菜、湯和咖啡倒地上。

護士就病人無理行為聯絡病人家屬，未料其家屬反指「不吃飯要吃泡麵就給她吃啊，吃給她死」，又指責樓主不會哄小孩，「就把病人當小孩哄啊，她想怎樣就跟她協商」。

樓主指聽後更加生氣，坦言護士每天上班都要看顧接近90張病床，「還要替你們（病人家屬）哄這40幾歲的巨嬰。每次都摔湯摔飯菜，現在是要人家怎樣顧」。

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帖文一出即引來網民關注，表示現時醫護工作太辛苦，經常都遇到橫蠻無理的病人和家屬，「就請他們付清潔費」、「通知家屬辦出院吧，把床位留給其它愛惜自己、尊重他人患者」、「身體很健康啊！都會摔碗摔盤子了！」也有人批評病人恃自己身分而提出無理要求，「當自己住月子中心還是總統套房啊」。

（facebook「爆怨公社」）