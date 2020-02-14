【武漢肺炎】網上訛稱賣口罩騙32萬訂金　內地藝人躲被窩中就逮

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全球口罩供應緊張，內地經紀公司「樂華娛樂」旗下的20歲男藝人黃智博卻趁機發「災難財」，在網上訛稱售賣口罩騙取訂金，涉案金額28萬元人民幣（約32萬港元），上周三（5日）上海警方將其拘捕，罪成可被判入獄10年；樂華娛樂其後表示，已與黃智博解除合約。

上海浦東警方在微博公布，近日成功偵破一宗以「賣口罩」為由的詐騙案，「遠在廣東的黃姓疑犯躲在被窩裏行騙28萬多元人民幣，民警秉持着雖遠必『抓』的信念，硬是將其抓拿到案。」

網上片段顯示，警方上門進行拘捕時，疑犯仍躲在被窩中，他隨即被警員帶走調查；被問到「為何會想到賣口罩騙人？」，他供稱：「就腦子一亂，然後就.....（犯案）。」

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後來有網民指疑犯是樂華娛樂旗下藝人黃智博，樂華娛樂周四（13日）晚發表聲明證實事件，稱與黃智博已解除「訓練生合同」，對此事所造成的惡劣影響深表歉意，並強烈譴責利用疫情擾亂社會秩序的違法犯罪行為。

諷刺的是，黃智博上周二（4日）還在微博上載一張手寫標語牌，為前線抗疫人員打氣。大批網民燃起了怒火，紛留言「做網紅直播也比這好吧！直接把自己弄進監獄，太傻了」、「很遺憾以這樣的方式認識了他」、「更令人震驚的是，居然很多人重點在號召經紀公司對藝人好一點？這可是發國難財，詐騙犯法啊！某些人追星把腦子追沒了」。

黃智博是韓庚等明星的「師弟」，他參加的首個綜藝選秀節目是《以團之名》，惟其選擇的團隊最終三甲不入，未獲得出道機會。