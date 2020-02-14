【武漢肺炎】美國屁孩穿保護衣搭地鐵　潑液體扮散播病毒整蠱乘客

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在全球多國擴散，確診個案已累積逾6萬宗，民眾亦人心惶惶。日前紐約竟有2個少年在Instagram上載一段惡作劇片段，片中可見他們身穿保護衣及戴上口罩乘搭地鐵，其中一人更手持裝有橙紅色液體的膠箱，聲稱內有病毒液體，之後更裝作跌倒把液體打翻倒在地上，嚇到其他乘客紛紛走避，事後遭受網民批評無聊又自私，紐約大都會運輸署（MTA）亦譴責其行為。

綜合當地傳媒報道，兩名男子分別為19歲的莫里斯（Morris Cordewell）及17歲的大衛（David Flores）。他們於上月31日在紐約地鐵計劃了一次車廂大整蠱，莫里斯事後把惡作劇片段上載至IG。

片中可見，莫里斯與大衛穿上全套防護衣及戴上口罩，其中一人手持裝有橙紅色液體的膠箱，箱子上貼有警告標示。他們如常坐在車廂內，但奇異的打扮引來不少乘客注目。

有人識破他們是故意惡搞，故配合地詢問：「那是新型冠狀病毒嗎？」莫里斯與大衛則豎起大拇指笑說：「我們很好」又打開膠箱的蓋子，作勢讓箱裏的「病毒」飄出來。

及後他們升級整蠱計劃，2人突然站起來，其中一人更裝作跌倒，故意把橙色液體潑出來，液體流到車廂地面，乘客見狀紛紛走避，有人更尖叫及大罵，坐在二人對面的乘客更直接跳起來，跑到車廂最後面，車廂一片混亂。

莫里斯與大衛穿上全套防護衣及戴上口罩，其中一人手持裝有橙紅色液體的膠箱，並貼上警告標示。（IG片段截圖）

莫里斯與大衛即向乘客表明是一場惡作劇，呼籲眾人無須擔心，不少乘客即爆笑起來。但網民看到片段後留言怒指莫里斯與大衛引來恐慌，認為新型冠狀病毒已令多人喪生，這種玩笑絕不恰當，亦批評他們弄到車廂非常骯髒，事後應該要主動清潔。紐約大都會運輸署（MTA）表示事前毫不知情，亦譴責他們的舉動。

（紐約郵報）