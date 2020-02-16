武漢肺炎丨英國研發可重用4層納米纖維口罩　圍巾戴法透氣又防菌

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應短缺，不少人日搶夜搶最後也只得一場空，不知如何是好。最近可重用口罩成為熱論話題，英國有公司就研發了全新4層式可重用口罩，用上納米纖維製造之餘，亦符合VFE 99.9%及BFE 99.9%標準，有效防飛沫及病毒，更聲稱功效超越一般3層式外科口罩。

來自英國的「Faceguard」最近成功研發一款可重用的納米纖維口罩。（Searching C圖片）

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英國公司「Faceguard」最近成功研發一款可重用的納米纖維口罩，該口罩以4層紡織層製成，圍巾式設計透氣度高之餘，亦有可調節鼻夾，確保適合不同臉型，可於運動或戶外活動時使用。

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比起是否透氣，相信更多人關心口罩的防病毒功能，官方介紹指該口罩的VFE（Virus Filtration Efficiency，病毒過濾率）及BFE（Bacteria Filtration Efficiency，細菌過濾率）均達致99.9%的標準，可有效阻隔99.9％空氣傳播的顆粒和微生物，亦具備防煙霧、灰塵、過敏原及病毒的功能，聲稱功效超越一般3層式外科口罩。

不過網頁資料指出，如要清洗口罩，只可用30°C或以下清水手洗，並只能風乾，不可放入洗衣機或烘衣機等清洗及烘乾。

口罩現時接受網上預訂，售價為349港元，最快於4月由英國寄港。

https://searchingc.com/collections/faceguard/

（Searching C）

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