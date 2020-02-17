失明20年　波蘭男子遇車禍後視力竟奇蹟恢復　醫生估計與藥物有關

世事充滿離奇，一名失明逾20年的波蘭男子橫過斑馬線時，被一輛汽車當場撞倒受傷重創，想不到他竟因禍得福，因撞車而奇蹟地恢復視力，連醫生都非常驚訝，無法解釋這神奇的情況。

失明逾20年的波蘭男子戈拉傑因一次意外重獲視力，情況連醫生也無法解釋。（gorzowianin_com_youtube圖片）

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34歲的戈拉傑（Janusz Goraj）20多年前因為嚴重過敏反應，導致視網膜受損，右眼全盲，左眼則只能辨別光線和陰影。已習慣漆黑世界的他從沒想過有天能再重見光明，直至2018年一日，戈拉傑橫過斑馬線時，被一輛駛至的汽車猛烈撞倒，「我整個人撞到引擎蓋上，撞到了頭，然後滑倒路上」，他頭部及腳部嚴重受傷，被送到醫院急救。

戈拉傑經診斷後證實髖關節骨折，須住院兩星期並接受手術，當時醫生認為意外並無影響他的視力及其他能力。不過他萬萬沒想到，住院期間有天醒來，竟發現左眼看到比之前更多的光線及物品輪廓，之後更愈來愈清晰，視力奇蹟恢復，甚至連眼鏡都不需要戴。

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醫生對戈拉傑重見光明都感到震驚，但表示無法解釋原因，推測視力並非因撞車意外而恢復，反而有可能和他住院時曾將大劑量凝血劑與其他藥物混合服用有關。不過由於戈拉傑拒絕接受進一步詳細檢查，醫生至今仍無法找出真正的原因。

恢復視力的戈拉傑康復後選擇過新生活，「當我離開醫院時，我看到街上有人，可以看到汽車登記號碼，也可以只看手機上的文字。我的生活改變了！」他可以再次獨立生活，更順利在車禍後被送往急救的醫院找到一份保安工作。

（綜合）