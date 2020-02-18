武漢肺炎丨大埔友坐巴士一見座位勁嘔心：呢個時勢要望清楚先坐

保持公共空間的衞生人人有責，尤其在面對新型冠狀病毒疫情下更是重要。有網民昨日在facebook指，於大埔廣福邨上巴士後，竟在上層一座位發現一篤口水，令他大嚇一驚，隨即拍照並發帖提醒大家搭巴士坐低前，切記要看清楚座位有否異物。

有網民昨日於大埔廣福邨上巴士，竟在上層一座位發現一整篤口水。（fb群組「Tai_Po大埔」）

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該網民在fb群組「Tai Po大埔」發帖，表示他昨日在大埔廣福邨乘搭271號巴士，未料上車後在上層一座位中央，看到一篤疑似口水，他還差點坐下去。由於原本幾乎滿載的巴士在廣福邨停站時，有大量乘客下車，故他估計吐口水的缺德乘客只是剛下車不久。

該乘客在大埔廣福邨登上271號巴士。圖為示意圖，非涉事巴士。（資料圖片）

樓主上傳涉事座位的照片，可見白色泡狀不明液體就在座位上，看起來令人「反胃」。他提醒「呢個時勢，大家坐巴士時要留意個位有冇嘢」。大批網民看後直斥非常嘔心，「就算係平時，都唔可以咁無品」、「人渣行為」，紛紛狠批行為缺德，置其他乘客的健康不顧，「仲衰過漏雲吞或者咖啡罐汽水罐」、「有冇搞錯，坐車真的要留意」。

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另外，有網民呼籲下次若有人再遇類似情況，必須盡快知會巴士車長，「口水痰好多細菌！快啲通知司機」、「邊架車？要消毒喎」；不少人則認為必須查出「真兇」，稱巴士上層有閉路電視錄影，當事人可向巴士公司舉報，以便翻查事發片段。

（fb群組「Tai Po大埔」）

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