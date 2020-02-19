藥房稱購透光口罩願退款　代理商呼冤：發現質量問題主動取消訂單

早前深井一間藥房為400多名街坊訂購土耳其口罩，藥房近日指口罩質量有問題，超薄透光而鐵線更會走位，為街坊安全決定不會售出該批口罩，獲街坊齊聲讚好，大讚老闆有良心。 涉事土耳其口罩代理商澄清，該公司從未把該批口罩貨物送到有關藥房，藥房上載的照片，實為其同事通宵工作檢測，拍下有問題貨物的證據，再次強調因從沒送貨，又指是次訂購事宜源於其同事見該區街坊買不到口罩而主動供應，由始至終都沒有收取任何訂金，最終該公司通知藥房因品質問題而不能出貨，並主動取消客戶訂單，與現在藥房說法並不相同。

深井宏信藥房於fb專頁發文，指購入的一批土耳其口罩質量未如預期，決定不會售予街坊並承諾退款。（深井宏信藥房於fb圖片）

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深井宏信藥房昨日（18日）於facebook專頁發文，指早前成功從代理商購入約500盒土耳其外科口罩，並已安排逾400名街坊登記購買。不過藥房近日收貨，檢查時竟發現質量較想像中差。從專頁相片可見，口罩較薄透光，部分鐵線有斷掉情況或露出邊沿。

藥房指為街坊安全着想，不會售出該批口罩，並承諾會向已訂購的街坊全部退款。

一眾街坊獲知情況後對老闆決定表感謝，由於退款牽涉大批街坊，藥房昨日再發文希望招募數名義工協助，一眾街坊亦即時留言提出可以幫忙，問道「幾時要人」、「夠人了嗎？我可以幫手」。

涉事土耳其口罩代理商向《香港01》澄清，該公司從未把該批口罩貨物送到有關藥房，藥房上載的照片，實為其同事通宵工作檢測，拍下有問題貨物的證據，再次強調因從沒送貨，故藥房其實根本沒有口罩到手。

代理又指是次訂購事宜源於其同事見該區街坊買不到口罩而主動供應，由始至終都沒有收取任何訂金，最終該公司於2月17日通知藥房因品質問題而不能出貨，把口罩質量有問題的照片傳給藥房，並主動取消客戶訂單，與現在藥房說法並不相同。