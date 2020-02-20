【武漢肺炎】台媽縫精美布口罩套寄給居英女兒　一個原因不能出口

新型冠狀病毒疫情持續，全球口罩供應都仍然緊張。台灣早前禁止口罩出口，確保島內供應，一名網民近日表示，姐姐旅居英國，媽媽擔心她買不到口罩，於是連夜趕工縫了一堆「布口罩套」，希望能寄給組姐，沒想到最後卻白費工夫。

樓主指「老媽開始連夜趕工，兩個晚上用布做了一堆口罩套，今天要寄往英國」。（爆廢公社fb圖片）

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該名女網民在facebook「爆廢公社」發文，表示姐姐住在英國，媽媽擔心當地沒有戴口罩的習慣，亦難以在市面買到口罩，但台灣又禁止口罩出口，媽媽於是想到自製布口罩套，方便口罩重複使用，亦希望避過禁令。

樓主指「老媽開始連夜趕工，兩個晚上用布做了一堆口罩套，今天要寄往英國」，從樓主貼出的圖片可見，媽媽認真地裁剪布料，製成的口罩套有紅、藍花花圖案和全黑色兩種，用密實袋包好，還在袋子貼上「口罩套有帶子，上方開口放不織布的」。

不過，最終口罩套還是未能寄出，樓主說經過網民提醒後，「剛剛打電話問了海關，原來長像口罩就不行，有掛耳就不行」。

雖然最後未能寄出，但網民都大讚媽媽的手藝，「媽媽的愛無價，口罩花色真好看」、「有媽的孩子像個寶」。有人就提議拆了掛耳的繩子就好，「套子跟繩子分開放啊，到英國再請你姐把繩子綁上去」、「鬆緊帶拆掉呀…不要縫上去，另外包一捆沒有剪開的就好了」，但樓主引述海關稱「只要看的出來像口罩，有口罩的特性，就算拆掉鬆緊帶也是不行」。

亦有網民指「布口罩防不了病毒啊」，而且外國人很少戴口罩，「歐洲戴口罩會被異樣眼光喔，甚至排擠尤其是亞洲人」。