武漢肺炎｜婆婆舉報自家麻雀館秘密聚眾打牌　女兒悔過做抗疫義工

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，內地多處都不准市民聚集，甚至連打麻將、食飯聚會等都被禁止。內地一名九旬老婦知道她的六旬女兒偷偷聚眾打牌後，決定大義滅親向村幹部舉報，令人佩服不已。不過更令人動容的事還在後頭，就是女兒經過幹部教育後，電光火石間明白到疫情嚴重性，加入抗疫志願隊，齊心抗疫！

袁婆婆（左）舉報她的女兒（右）秘密在麻雀館聚眾，最後令女兒明白疫情的重要性。（梨視頻截圖）

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事件發生在重慶北碚，姓袁的94歲婆婆有一名65歲的女兒，袁婆婆日前知道女兒將自己的麻雀館大門鎖起來，令客人可以在裏面秘密打麻雀耍樂，就向村幹部舉報，說自己女兒做了聚眾打牌的糊塗事。沒有意外的，袁婆婆的女兒「人贓並獲」，接受批評教育。

故事還未完結，因為女兒在幹部批評和教育下，開始明白疫情嚴重，決定成為抗疫義工。事後她在媽媽面前懺悔，說當時自己已經將兩道門都鎖上，「你還給我去舉報了」，當時還擔心會得罪客人，但之後也明白自己才是問題所在，「現在我理解了，的確這個疫情太嚴重了，是不應該把這些聚集在一起」。

袁婆婆的女兒知道疫症的嚴重性之後，決定加入抗疫義工隊。（梨視頻截圖）

袁婆婆的態度十分堅決，自己絕對不會讓人來打牌，「沒有來了，來我也不准他們來了」。

事件引來網民們的熱烈評論，不少人都大喊「有媽真好」、「真希望我到65歲也有媽管我」、「好媽媽」。另外亦有人大讚袁婆婆思想前衛，而且能夠明白社會正在發生的事，反觀「剛開始40至50歲的人都覺得這疫情沒什麼」。

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